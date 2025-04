Dazi, Meloni “Momento difficile, ma faremo del nostro meglio”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore. Non sento alcuna pressione, come voi potete immaginare, per i miei prossimi due giorni, faremo del nostro meglio come sempre. Sono consapevole di cosa rappresento e di quello che sto difendendo, vediamo come si sviluppa il quadro in cui ci troviamo”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo ai Premi Leonardo 2025. “Vediamo come si sviluppa il quadro in cui ci troviamo, ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacitá, l’intelligenza, la creativitá per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori e ne supereremo anche” altri. “Bisogna solo ricordare che, quando un prodotto italiano viene esportato, la gran parte della ricchezza non la produce in Italia ma dove viene esportato – ha sottolineato Meloni -. Quindi, anche noi con questo lavoro legato all’export produciamo ricchezza anche per altri ed é bene per tutti continuare ad avere a che fare con l’Italia perchê é in grado di produrre benessere, eccellenza e ricchezza”. “Stiamo cercando di fare del nostro meglio per cercare di rafforzare la competitivitá del nostro sistema, ma se poi gli imprenditori non ci credessero anche il lavoro che facciamo noi sarebbe inutile – ha proseguito il premier -. Ho fatto del mio meglio in questi due anni e mezzo girando per il mondo, perchê io so che quando apro una porta ho un sistema Italia che é in grado di fare l’altra parte del lavoro”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xb1/sat/red 15-Apr-25 18:35

