Dazi, Tajani “Niente panico, evitare di reagire con ritorsioni a catena”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Niente panico. I dazi sono stati un errore, ma gli italiani devono sapere che il governo lavora da tempo su questo tema, non siamo impreparati o colti di sorpresa, l’esecutivo si muove da mesi su varie direttrici: con l’Europa per concordare risposte che non inneschino ritorsioni a catena ma portino a una trattativa con gli Usa; con un piano d’azione per aprire nuovi mercati; con possibilitá di specifici accordi bilaterali”. Lo dice in un’intervista al “Corriere della Sera” il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. “A breve termine un obiettivo possibile sarebbe dimezzare i dazi annunciati: dal 20% al 10%, come quelli che sono stati imposti alle merci della Gran Bretagna – aggiunge Tajani -. C’é da lavorarci, ma il commissario al Commercio Sefkovic é la persona piú adatta per farlo. Io l’ho incontrato ieri, poi sono stato al consiglio Nato e lí ho richiamato l’articolo 2 del Trattato, che dice come i Paesi dell’alleanza debbano “eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali” e incoraggiare “la cooperazione economica tra ciascuna di loro o tra tutte””. Una possibile trattativa “dobbiamo cercarla. Oggi Sefcovic sentirá la delegazione Usa per portare le nostre proposte e risposte, poi lunedí ci incontreremo come ministri del Commercio estero Ue e decideremo. Penso che venirsi incontro sia necessario per tutti. Il mio sogno – evidenzia Tajani – é che si possa arrivare a un mercato atlantico a dazi zero, che sarebbe un vero slancio per tutte le economie occidentali”. Su questo tema la maggioranza sará unita? “Noi, come tutti, lavoriamo sul campo. Certamente la linea é chiara, e sará di tutti. Non fare falli di reazione inutili ma nemmeno accettare tutto – replica Tajani -. Non sottovalutiamo le mosse di Trump e non subiremo senza pensare a possibili reazioni. Ma, appunto, bisogna evitare una guerra che faccia male a tutti. E su questo la maggioranza deve essere e sará unita”. – foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 04-Apr-25 08:34

