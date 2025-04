Dazi, Trump “Inflazione in calo, promessa mantenuta”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti stanno incassando numeri record in termini di dazi doganali, con il costo di quasi tutti i prodotti in calo, inclusi benzina, generi alimentari e praticamente tutto il resto. Allo stesso modo, l’inflazione é in calo. Promesse fatte, promesse mantenute!”. Lo scrive sul social network Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 16-Apr-25 09:58

