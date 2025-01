De Luca “Ha avuto ragione Craxi, lettura socialista piú rispondente a realtá”

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – Ha avuto ragione Craxi “perchê storicamente, rispetto ai ritardi drammatici della tradizione comunista (dall’Ungheria alla Cecoslovacchia e dopo); ai residui di ideologismo presenti in tante impostazioni programmatiche relative alla crescita economica la cultura riformista e socialdemocratica si é rivelata vincente. E poi, perchê nella lettura delle trasformazioni sociali che investivano il nostro Paese, la lettura socialista é stata piú pronta e rispondente alla realtá”. Cosi Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania in una intervista a “L’Avanti” in occasione dell’anniversario della morte dell’ex segretario del Psi. Alla domanda “Craxi e Berlinguer. Due grandi leader, le loro incomprensioni sono la sintesi di due sinistre che mai si sono incontrare per fare sintesi. Negli anni Ottanta non erano maturi i tempi. E’ la sfida del prossimo decennio?”, il Governatore risponde: “Hanno pesato sicuramente anche i caratteri. Ma hanno pesato soprattutto le storie di cui erano figlie ed espressione. Non mi piacciono i cambi di opinione e le valutazioni che mutano a seconda delle stagioni politiche. E sono quelle storie che dobbiamo analizzare criticamente, per approdare ad una sintesi del tutto possibile e necessaria. Berlinguer era figlio di quelli che avevano pagato piú duramente la lotta aperta al fascismo; guidato nel Dopoguerra le lotte per la terra e per il lavoro; subíto le discriminazioni politiche, e costruito un senso dell’organizzazione. Era difficile cancellare questa storia anche quando, con il passare del tempo, ha finito per dare luogo a una incapacitá di analisi della modernitá, ad un atteggiamento di insopportabile presunzione di superioritá morale e di diversitá rispetto agli interlocutori. Craxi ha combattuto contro questa forma di presunzione del tutto immotivata, e ha letto con luciditá i mutamenti sociali, ha difeso anche in maniera piú efficace lo stesso mondo del lavoro. Ma é rimasto poi impigliato in due limiti: un lavoro non fatto sul partito, e una lettura alla fine acritica rispetto ai limiti che il liberismo dominante cominciava a mostrare. Oggi, sulla base di queste valutazioni storiche davvero non ha senso una separazione priva di sostanza”. “Craxi – aggiunge nell’intervista realizzata da Gaetano Amatruda e che é stata rilanciata anche sul sito ‘Il Pezzo Impertinente’ – é stato un gigante in politica estera. Ha collocato senza ambiguitá il nostro Paese nel campo delle alleanze occidentali, all’interno della Nato; ma dimostrando un’autonomia e dignitá nazionale che ancora oggi é un esempio. Il pensiero va a Sigonella, ovviamente, quando Craxi ha dimostrato che in Italia decide l’Italia. E’ stata una grande politica l’apertura verso il Medio Oriente e i Paesi emergenti, e i rapporti attenti con il popolo palestinese. Davvero un grande esempio”. “Sulla giustizia – dichiara, rispondendo ad una domanda specifica – il Pd ha grandi responsabilitá: per gli elementi di subalternitá dimostrati; per non aver avuto il coraggio di assumere una linea coerentemente garantista, e di assumere il valore della dignitá-libertá della persona come valore fondante in un sistema democratico. Ancora oggi, al di lá di un coraggio riformatore che non si vede, non ricordo una parola di solidarietá nei confronti di cittadini la cui vita é stata distrutta da eccessi di giustizialismo, da errori giudiziari a volte sconcertanti”. “I partiti – spiega – sono diventati gusci vuoti. Non sono piú strumenti di formazione e di lotta per i diritti e il cambiamento. Sono luoghi di educazione non alla libertá e all’autonomia di pensiero, ma luoghi di educazione all’opportunismo. Sul piano programmatico l’area progressista ha grandi vuoti di analisi, di idee e di proposte: il tema della giustizia, come si é detto; la sicurezza; la sburocratizzazione radicale; in rapporti con il mondo cattolico; il Sud; proposte concrete, non solo slogan sulla sanitá; la pace. L’incapacitá di affrontare seriamente questi problemi toglie credibilitá a una prospettiva di governo”. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/r 18-Gen-25 09:38

