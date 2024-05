De Rossi carica la Roma “Non c’é piú margine di errore”

agenzia

Il tecnico giallorosso: “A Leverkusen per provare una piccola impresa” LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Roma é chiamata all’impresa. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen (giovedí ore 21), il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa: “Per ribaltare il risultato serviranno forza mentale, tanta pazienza e grande attenzione. Non c’é piú margine di errore, non possiamo sbagliare. A questi livelli gli errori si pagano”. Per l’allenatore dei capitolini la prestazione dell’andata non é da buttare, infatti nonostante lo 0-2 spera di rivedere alcune cose positive mostrate all’Olimpico la scorsa settimana: “Mi é piaciuta la continua applicazione nella ricerca del gol, siamo stati bravi a pressare subito gli avversari all’andata. È una squadra che costruisce molto, noi fino all’ultimo secondo abbiamo interpretato la partita come si interpretano le semifinali”, ha aggiunto De Rossi. Quest’ultimo é consapevole del livello di difficoltá della sfida, ma nutre profonda fiducia nei suoi ragazzi: “Sappiamo che il risultato é pesante e che é difficile perchê non hanno mai perso, ma dobbiamo crederci e costruire occasioni. Sará difficile, ma sia qui per provarci. Non so cosa diró ai ragazzi domani, posso solo dire che mi fido di loro. Se siamo arrivati qui é grazie alle loro qualitá tecniche e umane. Proveremo a fare una piccola impresa, abbiamo le carte per andare in campo e riaprire la questione”. De Rossi ha poi fatto il punto anche sulle condizioni di Paulo Dybala, che verrá valutato nelle prossime ore per capire se potrá scendere in campo: “Nessuno verrá preservato in vista di Bergamo. Le valutazioni le faremo insieme allo staff medico. Dobbiamo valutare bene come sta lui e come stanno gli altri. Sono passati un paio di giorni. Non penseremo alla partita di domenica, ma solo a quella di domani. Voglio parlare bene con il dottore”. Presente in conferenza stampa anche il portiere Mile Svilar: “Dopo tanti mesi in cui non ho giocato molto, ora le cose stanno andando bene. Io faccio il mio lavoro come sempre, domani vogliamo fare una grande partita come sempre. Ho saputo aspettare il momento ed é arrivato, anche grazie al mister. Non penso solo alle prestazioni individuali, vogliamo vincere anche come squadra”, ha concluso il numero 1 giallorosso. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/mc/red 08-Mag-24 19:56

