Debutto italiano al Macerata Opera Festival per SUV premium Voyah Free

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il brand Voyah ha scelto Il Macerata Opera Festival per il debutto ufficiale al pubblico italiano del suo Voyah Free, SUV 100% elettrico di segmento medio-alto, progettato per offrire un’esperienza di guida premium con un focus su sostenibilitá e innovazione tecnologica. In qualitá di Automotive Sponsor, in occasione del prestigioso Macerata Opera Festival 2024, dal 19 luglio all’11 agosto, il brand Voyah mette a disposizione dello staff del festival alcuni esemplari di Voyah Free personalizzati con il logo della manifestazione musicale, pronti a sfilare eleganti e silenziosi per le strade della cittá marchigiana. Dotato di un design elegante e aerodinamico, Voyah Free combina lusso e performance, con interni spaziosi e ben rifiniti che includono materiali di alta qualitá e tecnologia all’avanguardia. Lungo 4.905 metri, largo 1.950 e alto 1.645, Voyah Free ha un passo di 2.960 metri che garantisce uno spazio interno confortevole per cinque passeggeri e i loro bagagli. La capacitá di carico del vano posteriore di 560 litri puó salire a 1.320 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Voyah Free é equipaggiato con un potente motore elettrico, trazione integrale e sospensioni idrauliche con una potenza complessiva di 489 cv che consente di scattare da 0-100 km/h in 4,4 secondi, nonostante una massa di 2.340 kg. La batteria ad alta capacitá offre un’autonomia fino a 600 km (WLTP), rendendolo ideale per lunghi viaggi senza la necessitá di ricariche frequenti. Inoltre, il Voyah Free include avanzate funzionalitá di assistenza alla guida e connettivitá intelligente, assicurando sicurezza e comoditá su ogni percorso. La collaborazione tra Voyah e il Macerata Opera Festival rappresenta un’importante sinergia tra tradizione, innovazione, creativitá e sostenibilitá, valori condivisi da entrambe le realtá. “Siamo estremamente orgogliosi di essere parte del Macerata Opera Festival, un evento che non solo celebra l’arte e la cultura, ma che riflette anche un profondo rispetto per l’ambiente e per la sostenibilitá. I valori di Voyah e del Festival sono perfettamente allineati: entrambi mirano a unire tradizione, innovazione e creativitá, mirando a un futuro piú verde. Personalmente, il legame con Macerata é molto speciale, avendo vissuto in questa splendida cittá che mi ha insegnato l’importanza della cultura e della comunitá. Ringrazio il Macerata Opera Festival per questa opportunitá unica di collaborare e contribuire al suo successo internazionale” dichiara il CEO di Dongfeng Italia, Bruno Mafrici.”Siamo onorati ed entusiasti di avere Voyah come Partner Automotive quest’anno” dichiara Flavio Cavalli, sovrintendente dell’Associazione Arena Sferisterio. “Un brand automobilistico giovane e dinamico, fortemente impegnato nell’innovazione e nel rispetto per l’ambiente. Giunti alla nostra 60a edizione, possiamo contare su una visibilitá internazionale che attrae anche nuovi sponsor come in questo caso Voyah. Veniamo scelti per la nostra forte tradizione e l’elevata qualitá, per presentare al loro e al nostro pubblico una peculiare sinergia, tipica dell’opera e dello spettacolo dal vivo, fatta di innovazione e sostenibilitá, ingredienti principali per contribuire a un futuro e un ambiente migliori”. Pronto a sbarcare in Italia in autunno con 7 modelli, il gruppo Dongfeng é tra i principali produttori automobilistici cinesi e sta entrando in Europa offrendo una gamma di modelli che includono auto elettriche, SUV e presto anche veicoli termici e ibridi di fascia media. Lanciato nel 2020, Voyah é il marchio del gruppo Dongfeng specializzato in veicoli elettrici premium, tra cui modelli all’avanguardia come SUV, berline e van elettrici di lusso. Partner finanziario di Voyah in Italia é CA Auto Bank, controllata di Crêdit Agricole Personal Finance & Mobility, in grado di offrire una gamma completa di soluzioni di finanziamento, da quelle tradizionali a quelle piú innovative e flessibili, studiate su misura per soddisfare le esigenze dei clienti finali e della rete di vendita di Voyah in Italia. Oltre alle opzioni di finanziamento, CA Auto Bank offrirá anche i propri servizi assicurativi, garantendo un supporto completo alla clientela. La partnership riguarda tutta la gamma Voyah che verrá lanciata in Italia nei prossimi mesi, a partire proprio da Voyah Free. L’accordo di partnership prevede anche il coinvolgimento di Drivalia, la societá di noleggio e mobilitá di CA Auto Bank, che metterá a disposizione le proprie soluzioni di mobilitá a 360°, dai noleggi a breve e lungo termine agli abbonamenti mensili all’auto, per supportare ulteriormente la diffusione dei veicoli Voyah sul mercato italiano. “Nella nostra strategia di sviluppo in Italia, la scelta di un partner finanziario strategico come CA Auto Bank é fondamentale” continua Bruno Mafrici, CEO di Dongfeng Italia. “Il nostro obiettivo é quello di diffondere i Brand e l’innovazione del gruppo Dongfeng in Italia e per questo intendiamo offrire ai nostri clienti e alla nostra rete di vendita un supporto completo, che includa soluzioni di finanziamento, servizi assicurativi e soluzioni di mobilitá. Grazie a questa partnership finanziaria, sappiamo di poterci avvalere di tutta l’esperienza e la competenza di CA Auto Bank e Drivalia in Italia”. “Siamo entusiasti di dare il via, qui in Italia, alla collaborazione con Voyah, brand che condivide la nostra visione di innovazione e qualitá nel settore automobilistico” dichiara Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia. “Questa partnership ci permette di consolidare la nostra expertise nei servizi finanziari e di mobilitá, contribuendo – grazie alla nostra esperienza centenaria, unica in Europa – al raggiungimento degli ambiziosi progetti di sviluppo di Voyah”. In Italia, nella zona adriatica dell’Abruzzo e del Molise, i modelli del brand Voyah saranno distribuiti da Pasquarelli Auto, concessionaria multimarca che si occupa di vendita, di assistenza e di servizi legati alla mobilitá da quasi 40 anni, in grado di garantire per il brand Voyah la rete di vendita e di assistenza. La rete di vendita Voyah sul territorio nazionale sta prendendo velocemente piede e conterá a settembre 15 punti vendita che diventeranno 30 entro la fine dell’anno, per offrire un servizio di vendita e post vendita in tutto lo Stivale. foto: ufficio stampa Voyah (ITALPRESS). tvi/com 19-Lug-24 16:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA