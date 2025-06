Debutto sulla pista di Balocco per Lancia Ypsilon HF e HF Line

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – È andato in scena presso lo storico Proving Ground di Balocco (VC), il debutto dinamico della nuova Ypsilon HF da 280 cavalli, la versione stradale 100% elettrica ad alte prestazioni, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e dotata di massima agilitá grazie al differenziale autobloccante. L’evento ha anche offerto la possibilitá di testare la Ypsilon HF Line Ibrida, la nuova versione che porta il linguaggio HF su motorizzazioni piú accessibili ma mantenendo inalterato lo stile e la riconoscibilitá del glorioso marchio. Entrambe le nuove versioni si fregiano dell’inedito logo HF, che reinterpreta l’emblema storico, rendendolo contemporaneo e proiettato nel futuro. Infatti, gli elementi costitutivi del marchio, ossia l’acronimo HF e l’iconico Elefante, sono i simboli della tradizione Lancia che vengono ora semplificati, sia in termini di linee che di forme, creando un nuovo equilibrio, capace di esprimere innovazione, premiumness e italianitá con un tocco di eclettismo, nel massimo rispetto delle inconfondibili geometrie proprie del marchio. In particolare, i colori sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupê del 1966 mentre l’inclinazione delle lettere é quella del logo della Lancia Delta degli anni ’90, per esprimere velocitá e radicalitá Questa visione prende forma su strada con prestazioni senza compromessi, un’agilitá di guida sorprendente e un setup tecnico che profuma di pista. In particolare, l’assetto ribassato, la carreggiata allargata e il baricentro piú basso del segmento garantiscono una stabilitá eccezionale, mentre la precisione dello sterzo e il lavoro sulla geometria delle sospensioni restituiscono al guidatore un controllo immediato e istintivo. A completare il pacchetto tecnico, il differenziale Torsen, abbinato ai 345 Nm di coppia – il valore piú elevato della categoria – rende l’auto pronta a scattare in qualsiasi situazione con reattivitá e carattere. Le due novitá sono giá ordinabili: la Ypsilon HF Line ibrida é giá disponibile negli showroom, mentre la Ypsilon HF da 280 CV fará il suo debutto su strada dopo l’estate. In Italia, i prezzi partono da 22.450 euro (o 129 euro al mese) per la Ypsilon HF Line e da 39.200 euro (o 299 euro al mese) per la Ypsilon HF. Inoltre, a testimoniare l’impegno concreto di Lancia nel mondo della sportivitá, non poteva mancare all’appuntamento di Balocco la grintosa Ypsilon Rally4 HF, vettura che ha segnato il grande ritorno del marchio nel motorsport ed é oggi protagonista dell’emozionante Trofeo Lancia, che mette in palio un montepremi complessivo del valore di 360.000 euro e un’opportunitá straordinaria: il vincitore assoluto, se Under 35, si unirá al Team Lancia Corse HF, per disputare il Campionato Europeo Rally FIA ERC 2026 su una Ypsilon Rally4 HF ufficiale. Al suo fianco, in anteprima mondiale, gli ospiti dell’evento hanno potuto ammirare la Ypsilon HF Racing, che rappresenta il modello di entrata perfetto nel mondo delle competizioni su strada, associando alte prestazioni, sicurezza e bassissimo costi chilometrici. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 25-Giu-25 14:38

