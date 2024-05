Decreto Agricoltura, Meloni “Difendiamo settori strategici”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Importanti iniziative in Consiglio dei Ministri con l’approvazione del decreto Agricoltura. Stop al fotovoltaico senza regole e piú energia pulita senza consumare suolo agricolo, piú aiuti alle imprese in difficoltá con la moratoria sui mutui e il sostegno alle filiere, 130 milioni di euro di credito d’imposta per chi investe nel Mezzogiorno e sgravi contributivi e fiscali per i lavoratori agricoli nelle zone alluvionate, controlli piú rigidi e norme piú efficaci contro la concorrenza sleale, misure per contrastare la siccitá e le emergenze sanitarie e climatiche”. Cosí su X il premier Giorgia Meloni. “Continueremo a lavorare per difendere settori strategici per la nostra Nazione come l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura, l’allevamento e tutto il mondo della produzione italiana. Avanti cosí”, prosegue il presidente del Consiglio. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 07-Mag-24 10:43

