Defender Trophy, un’avventura epica a supporto del Tusk Trust

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender é alla ricerca di persone con un inarrestabile spirito di avventura per affrontare un nuovo tipo di competizione. Il nuovo Defender Trophy si ispira agli eventi Trophy e Challenge, ma creerá la propria leggenda attraverso tre impegnativi round di allenamento e competizione. Solo coloro che sfidano l’impossibile, animati dalla passione per la conservazione della natura, possono richiedere la partecipazione. Epic Adventure, Greater Purpose. Defender é stato il veicolo scelto da esploratori e leader di spedizione per decenni, e la nuova iniziativa globale ha aperto le iscrizioni in oltre 50 paesi. Le selezioni locali inizieranno nella primavera del 2026 e determineranno chi arriverá alla finale mondiale, gestita in collaborazione con Tusk, partner ambientalista di Defender – in Africa – nell’ottobre del 2026. I vincitori avranno un’opportunitá irripetibile di fare squadra in una missione epica, che garantirá che il Defender Trophy lasci un’ereditá positiva e duratura alle persone e ai luoghi che incontrerá. Una spedizione epica ha bisogno di un veicolo epico. La nuova edizione della Defender 110 Trophy sará sinonimo di avventura per una nuova generazione di appassionati, poichê la competizione sará seguita da un pubblico online in tutto il mondo. Portando lo spirito dell’evento nelle strade, la Trophy Edition é disponibile su ordinazione in una scelta di due esclusivi colori ispirati alla tradizione – Deep Sandglow Yellow e Keswick Green – con specifiche selezionate per l’avventura. “L’avventura e le comunitá del mondo sono da decenni nel DNA del marchio Defender, fedele alle sue radici che possono essere ricondotte alla Land Rover originale del 1948. La nostra nuova sfida di avventura riunirá le nazioni, poichê i concorrenti coopereranno per navigare su terreni difficili, supereranno sfide fisiche estreme e risolveranno test tattici tutti insieme, uniti da uno scopo piú grande” dichiara Mark Cameron, Managing Director di Defender. “Lavorando con Tusk, il nostro partner per la conservazione dell’ambiente da oltre 20 anni, porteremo un’avventura epica a una nuova generazione di appassionati, che potranno seguirla online, e lasceremo un risultato di cui essere orgogliosi. Se sfidi l’impossibile e condividi il nostro inarrestabile spirito di avventura, questa é la sfida per te”. Defender é alla ricerca di persone che incarnano i valori del marchio di avventura originale e che vogliano partecipare al Defender Trophy inaugurale. I requisiti di idoneitá sono i seguenti: i partecipanti debbono essere residenti in un paese partecipante, avere piú di 23 anni, saper nuotare per 50 metri, poter guidare e viaggiare all’estero e parlare fluentemente l’inglese. Uno spirito inarrestabile é essenziale. La nuova Defender 110 Trophy Edition celebra il ritorno del marchio agli eventi internazionali di sfida avventurosa e offre anche una gamma di accessori Expedition che rendono il veicolo il compagno perfetto per ogni spedizione. Introduce anche due colori ispirati alla tradizione, che rappresenteranno l’avventura per un nuovo pubblico di appassionati. Disponibile esclusivamente in Deep Sandglow Yellow o Keswick Green, la nuova Trophy Edition presenta una finitura Gloss Black a contrasto sul cofano, sul lato inferiore della scocca, sulle pinze freni e sugli occhioni di recupero posteriori. Il Deep Sandglow Yellow é un’interpretazione moderna di un colore sinonimo di Defender, utilizzato negli eventi internazionali come il Trophy, mentre il Keswick Green celebra l’esplorazione rurale nella patria della Defender. Entrambi i colori possono essere rifiniti con una pellicola protettiva opaca opzionale che fornisce un ulteriore strato di protezione alla carrozzeria, fornendo piú sicurezza e una maggiore durata a coloro che escono dai sentieri battuti. Le specifiche per l’avventura includono nuovi cerchi in lega da 20″ Gloss Black con robusti pneumatici fuoristrada per una presa affidabile su tutte le superfici, una piastra posteriore scura, una protezione dei passaruota Gloss Black, e una protezione sottoscocca anteriore nera. All’esterno le decalcomanie Trophy sul cofano, la grafica del montante C, e il badge posteriore Trophy, distinguono il modello in edizione speciale. All’interno, le soglie illuminate Trophy sottolineano la sua provenienza, mentre i sedili in pelle Ebony Windsor offrono lusso e robustezza. La traversa del cruscotto a vista é rifinita nello stesso colore distintivo dell’esterno e presenta tappi terminali incisi a laser con il marchio Trophy. Per la massima capacitá fuoristrada, gli accessori opzionali includono un portapacchi Expedition1 che offre spazio di stivaggio aggiuntivo per i viaggi carichi di attrezzature, mentre una scala da tetto estraibile nera facilita l’accesso agli oggetti situati piú in alto. Sono disponibili anche: un porta attrezzatura Gloss Black montato lateralmente che offre spazio extra per oggetti fangosi, bagnati o sabbiosi; paraspruzzi classici anteriori e posteriori; e una presa d’aria rialzata. La nuova Defender 110 Trophy Edition é ora disponibile con prezzo a partire da Euro 104.600 (Iva e messa su strada incluse) I partecipanti al Defender Trophy affronteranno ostacoli e sfide mentali e fisiche in un test unico di ingegno, forza di volontá e lavoro di squadra. Epic Adventure, Greater Purpose. Le domande sono aperte ora e la scadenza per le iscrizioni é il 31 dicembre 2025. Alla chiusura delle candidature, inizierá il conto alla rovescia per la finale globale del prossimo anno. I candidati provenienti da oltre 50 paesi inizieranno la loro avventura per raggiungere l’epica finale globale attraverso una serie di eventi di selezione locali. All’inizio del prossimo anno, le finali regionali identificheranno i vincitori nazionali che si recheranno in Africa per la finale globale nell’autunno 2026. Seguiranno ulteriori dettagli sul formato unico della finale, ma i finalisti globali si scontreranno l’uno contro l’altro attraverso una serie di fasi all’interno di un’avventura epica, ospitata in Africa in collaborazione con Tusk, partner ambientalista di Defender. I concorrenti saranno valutati individualmente ma competeranno a coppie, con il concorrente con il punteggio piú basso che avrá la prima scelta tra i potenziali compagni di squadra prima di ogni tappa. Ogni fase vedrá i team completare una varietá di sfide di guida, di ingegno e fisiche. Driving Challenges: Test impegnativi di abilitá di guida e abilitá di navigazione: i team affronteranno sentieri difficili, pendenze rocciose e discese nascoste. Ingenuity Challenges: L’innovazione sará la chiave del successo in quanto i nostri team dovranno pensare in fretta, lavorare in modo intelligente e mantenere la calma. Physical Challenges: Impegnative imprese di forza fisica, coordinamento e lavoro di squadra che i nostri team affronteranno quando dovranno attraversare canyon o fiumi. I progressi dei team saranno condivisi in tutto il mondo con un pubblico online che imparerá a conoscere una nuova generazione di eroi delle sfide avventurose. Basandosi sull’esperienza acquisita nei primi turni di gara, i vincitori della finale avranno l’opportunitá di lasciare un’ereditá positiva alle persone e ai luoghi toccati dal Defender Trophy, completando una missione unica di conservazione per Tusk. An epic adventure, with a greater purpose. Per partecipare al Defender Trophy2, visita il sito: Defender Trophy Competition. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 19-Giu-25 14:04

