Denz vince a Cesano Maderno, Del Toro resta maglia rosa

Il tedesco anticipa Maestri e Planckaert, il messicano resta al comando del Giro CESANO MADERNO (ITALPRESS) – Nico Denz ha vinto per distacco la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. Il tedesco della Red Bull-BORA-hansgrohe, al suo terzo centro in carriera nella corsa Rcs, ha anticipato di oltre un minuto l’azzurro Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), rispettivamente secondo e terzo. Giornata tranquilla per il messicano Isaac del Toro (Uae Team Emirates-XRG) che resta in maglia rosa, il gruppo dei migliori é arrivato con quasi 14 minuti di ritardo (ininfluenti ai fini della generale). È stata una corsa animata dalla maxi fuga iniziale con circa 40 corridori che hanno preso il largo tra cui Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Wout Van Aert (Team Visma|Lease a Bike). Nel circuito finale di Cesano Maderno, dove i corridori hanno effettuato due giri, undici uomini hanno ottenuto un vantaggio di circa 2 minuti spaccando in due il gruppo di testa. Denz a 16 chilometri dal traguardo si é inventato l’azione decisiva, Maestri ha invece regolato il gruppo degli inseguitori. Si ritira definitivamente Juan Ayuso, lo spagnolo ieri é stato punto da una vespa, oggi dopo qualche chilometro ha deciso di abbandonare il Giro d’Italia. Domani la diciannovesima tappa, la Biella-Champoluc di 166 km dove probabilmente si deciderá la corsa rosa con 70 km di salita e oltre 5mila metri di dislivello. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/mc/gm/red 29-Mag-25 17:44

