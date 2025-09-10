Denza “Official Car” del Salone Nautico Internazionale di Genova

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – L’eleganza del design e la ricerca della performance trovano un nuovo palcoscenico: Denza, brand premium del Gruppo BYD, é orgogliosa di essere sponsor ufficiale della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale. Dal 18 al 23 settembre 2025, Genova ospiterá il piú importante evento del Mediterraneo dedicato alla nautica e punto di riferimento mondiale per innovazione, tecnologia, lifestyle e design. L’apertura ufficiale del Salone avrá luogo il 18 settembre con una cerimonia inaugurale, a cui seguiranno sei giorni di eventi, networking e presentazioni esclusive. Tra i momenti piú attesi, il 19 settembre si terrá il Design & Innovation Award, durante il quale DENZA sará protagonista con la sua visione di mobilitá premium e sostenibile premiando il vincitore del premio all’Innovazione. In un contesto unico, dove nautica ed innovazione si incontrano, DENZA presidierá con la nuova Z9GT, gran turismo d’avanguardia che incarna la sintesi perfetta tra lusso, tecnologia e sostenibilitá. Per tutta la durata del Salone, la Z9GT sará inoltre disponibile per test drive aperti a tutti gli interessati, offrendo un’esperienza diretta delle sue prestazioni straordinarie. Il Salone Nautico di Genova, da sempre vetrina di eccellenza, rappresenta la cornice ideale per un brand come DENZA, che condivide gli stessi valori di esclusivitá, prestigio e internazionalitá. Cosí come la nautica di lusso esprime l’arte del viaggio sul mare con stile e raffinatezza, DENZA interpreta la mobilitá su strada unendo design, innovazione tecnologica e performance. Progettata per ridefinire gli standard della mobilitá premium, la Z9GT si distingue per la sua potenza straordinaria – fino a 900 cavalli nella versione DM-i plug-in hybrid – e per la sua doppia anima: disponibile sia full electric sia ibrida, per unire libertá di scelta e massime prestazioni. Ogni dettaglio racconta una storia di equilibrio tra estetica e tecnologia: linee eleganti, proporzioni dinamiche, gruppi ottici scolpiti e soluzioni aerodinamiche raffinate che fondono leggerezza e soliditá. L’abitacolo, pensato come un salotto hi-tech, offre comfort assoluto e sistemi di assistenza intelligenti perfettamente integrati, per un’esperienza di viaggio unica. La Z9GT arriverá ufficialmente sul mercato italiano entro la fine del 2025, rappresentando un manifesto hi-tech caratterizzato performance uniche. foto: ufficio stampa BYD Italia (ITALPRESS). tvi/com 10-Set-25 15:04

