Denza punta sulla Z9GT per il lancio in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Denza, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo Byd, ha confermato la Z9GT come modello di punta per il suo lancio in Europa. Presentata ufficialmente alla Brera Design Week di Milano, unisce un design sportivo ed elegante con tecnologie intelligenti all’avanguardia. I fianchi dell’auto presentano una linea di cintura fluida e coerente e superfici curve che evidenziano la postura della vettura e rafforzano un profilo che sembra slanciarsi verso la parte posteriore. Nella parte posteriore, l’immagine da gran turismo é rafforzata da una forma muscolosa, che enfatizza la larghezza e la stabilitá dell’auto. I fanali posteriori (basati sulla forma di una clessidra) si richiamano tra loro, creando un collegamento visivo tra la parte posteriore e la simmetria del frontale. In alto, uno spoiler posteriore sospeso in un unico pezzo allunga la linea del tetto nel profilo laterale e, in quanto componente attivo, lavora insieme alle sospensioni pneumatiche per avvicinare la Z9GT al suolo durante la marcia, migliorandone l’efficienza aerodinamica e incrementando la dinamica di guida. La struttura cell-to-body le conferisce un aspetto basso e filante, migliorandone le proporzioni complessive, ma crea anche 15 mm aggiuntivi di spazio verticale e un pavimento completamente piatto che garantisce un abitacolo spazioso, paragonabile a quello di una limousine. I sedili anteriori dispongono di regolazione elettrica a 12 vie, massaggio a 10 punti e ventilazione/riscaldamento, oltre a un’esecuzione inedita a livello mondiale dei supporti laterali attivi. Nella parte posteriore, i sedili ultra-larghi sono anch’essi dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. La Z9GT é dotata dell’ultima generazione di sistemi di infotainment, con un display centrale da 17,3 pollici che “fluttua” davanti alla plancia. Questo schermo é accompagnato da un ulteriore display ultra-wide da 13,2 pollici che consente al passeggero anteriore di interagire con l’intrattenimento di bordo. L’abitacolo é inoltre dotato di un vano refrigerante che puó raffreddare il contenuto fino a -6°C, un sistema d’aria fresca a quattro zone e un tetto panoramico in vetro da 2,1 metri quadri, completo di parasole per mantenere l’ambiente interno confortevole anche nelle giornate piú calde. Al cuore della Z9GT si trova la piattaforma e3, creata specificamente per il marchio. Essa introduce una serie di funzioni inedite basate su quattro tecnologie fondamentali: trazione indipendente a tre motori, sterzatura indipendente a doppio motore posteriore, Vehicle Motion Control e integrazione batteria-scocca Cell-to-Body. La versione completamente elettrica della Z9GT é in grado di offrire un’accelerazione straordinaria da 0 a 100 km/h in circa tre secondi. Il motore anteriore eroga 230 kW, mentre ciascuno dei motori posteriori puó raggiungere una velocitá di 21.000 giri/min e una potenza massima di 240 kW (specifiche versione cinese). La versione ibrida plug-in Super DM prevede un motore a benzina turbo da 2,0 litr. È calibrato specificamente per un sistema ibrido elettrico di ultima generazione, con una potenza massima di 200 kW, una coppia massima di 315 Nm e una velocitá massima di 20.000 giri/min. Ciascuno dei motori elettrici posteriori produce 220 kW (specifiche versione cinese). I doppi motori sono motori di sterzo – uno assegnato a ciascuna delle ruote posteriori – e sono controllati dal Vehicle Motion Controller per permettere alle ruote posteriori destra e sinistra di sterzare indipendentemente dall’asse anteriore e l’una dall’altra. I team di prodotto e ingegneria di Denza stanno attualmente lavorando a una serie di interventi progettati per rendere la Z9GT un progresso ancora piú significativo al momento del suo arrivo nelle concessionarie europee, attualmente previsto per l’ultimo trimestre del 2025. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Byd- ads/com 15-Apr-25 16:34

