Deraglia la funicolare “Gloria” di Lisbona, almeno 15 morti

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Tragedia a Lisbona. L’iconica funicolare Gloria é deragliata e si é schiantata contro un edificio in Rua da Glôria, vicino ad Avenida da Liberdade. Secondo fonti di polizia contattate dal “Diario de Noticias”, i morti accertati sono 15. Una ventina invece i feriti, di cui cinque in gravi condizioni. Il mezzo puó accogliere 42 persone, tra posti a sedere e in piedi. La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, collega Praèa dos Restauradores al Bairro Alto ed é una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona, dal momento che trasporta oltre tre milioni di passeggeri all’anno. “Lisbona é a lutto”: ha dichiarato Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, giunto sul posto poco dopo l’incidente, avvenuto alle 18 di questo pomeriggio. “Questa é una tragedia senza precedenti nella nostra cittá. È il momento di agire e di aiutare. Ringrazio tutti per la risposta in pochi minuti. L’unica cosa che posso dire é che é una giornata davvero tragica”. La Polizia Giudiziaria é sul posto per accertare la dinamica dell’incidente, mentre l’Ufficio per la Prevenzione e le Indagini sugli Incidenti Aerei e Ferroviari (GPIAAF) ha aperto un’inchiesta. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso “profondo rammarico per l’incidente”, in particolare “per i morti e i feriti gravi, nonchê per i numerosi feriti lievi”. Il Governo e il Primo Ministro Luîs Montenegro “si rammaricano profondamente per l’incidente” e hanno espresso “profonda costernazione e solidarietá alle vittime e alle loro famiglie”. Per il Governo “la prioritá immediata” é “l’assistenza alle vittime”, quindi “le autoritá competenti svolgeranno a tempo debito le indagini necessarie per determinare le cause di questo deplorevole incidente”. “Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell’Elevador da Glôria a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell’accaduto”, afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho appreso con tristezza del deragliamento del famoso “Elevador da Glôria”. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”, scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. – foto Pexels.com – (ITALPRESS). fsc/red 03-Set-25 22:16

