Detroit supera Chicago, 11 punti per l’azzurro Fontecchio

I Pistons battono i Bulls 127-119, l’ala piccola pescarese a referto anche con 4 rimbalzi NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Affermazione interna di Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet casalingo della Little Caesars Arena, di fronte ad oltre ventimila spettatori, i Pistons superano i Chicago Bulls per 127-119 con 22 punti del solito trascinatore Cunningham e 21 di Duren (22, tra gli ospiti, anche di White); tra i padroni di casa, gara decisamente all’altezza di Simone Fontecchio, 29enne ala piccola pescarese della Nazionale, che termina a referto con 11 punti e 4 rimbalzi in 19 minuti di impiego. Cleveland a valanga contro Dallas: i Cavaliers dominano i Mavericks per 144-101 con 49 punti complessivi della coppia formata da Merrill e Mobley. Piú complicata la vittoria casalinga dei Toronto Raptors, che si impongono per 115-108 sui Los Angeles Clippers nonostante i 25 punti, per il quintetto californiano, messi a segno da Harden. Successi esterni, infine, per Boston e Memphis. I campioni in carica dei Celtics espugnano il parquet dei Philadelphia 76ers per 118-110 con 35 punti di uno scatenato Tatum (uno in piú del suo ‘dirimpettaio’ Maxey); i Grizzlies, di nuovo secondi in classifica a Ovest alle spalle di Oklahoma City, fanno festa per 132-119 sul campo dei Milwaukee Bucks con 37 di Jakcson, che si aggiudica anche il confronto diretto tra bomber di razza con il greco Antetokounmpo, fermatosi a quota 30. Dopo l’approdo a sorpresa ai Los Angeles Lakers del campione sloveno Luka Doncic (toccante il suo messaggio di commiato rivolto agli ex compagni di squadra dei Dallas Mavericks) in cambio di un altro pezzo da novanta come Anthony Davis, altri big sono rimasti coinvolti in operazioni di ‘mercato’ che stanno movimentando il campionato professionistico nordamericano: De’Aaron Fox raggiunge i San Antonio Spurs, Zach LaVine e Sidy Cissoko si uniscono ai Sacramento Kings. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 03-Feb-25 09:37

