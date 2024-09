Dia e Castellanos trascinano la Lazio, 2-1 al Verona

agenzia

Biancocelesti salgono a 7 punti in classifica, uno in piú dei veneti ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte il Verona 2-1 all’Olimpico grazie alle reti di Dia e Castellanos. Nel posticipo che chiude la quarta giornata di Serie A Marco Baroni – che prima di oggi aveva perso tutti e tre i precedenti in campionato contro i gialloblú – sale a 7 punti in classifica, uno in piú della sua ex squadra. L’unica nota positiva della serata romana del Verona é rappresentata dalla reazione dopo il gol del vantaggio biancoceleste al 5′. Zaccagni premia l’inserimento centrale di Dia, che sposta la palla sul destro e calcia battendo Montipó sul suo palo. Dopo due minuti gli ospiti pareggiano: un tocco di prima di Kastanos manda in tilt la coppia centrale biancoceleste innescando Tengstedt che a tu per tu con Provedel non sbaglia. Al 20′ peró la Lazio torna in vantaggio. Zaccagni crossa da calcio d’angolo nell’area piccola, Castellanos si libera della marcatura di Coppola e in caduta deposita in rete. Nella ripresa, al 62′, serve il miglior Montipó per negare il 3-1 ai padroni di casa. Il portiere respinge prima il tiro di Dia, poi é reattivo nel chiudere lo specchio a Tavares sulla respinta. Tre minuti dopo Baroni deve spendere un doppio cambio: fuori Castellanos (fastidio all’adduttore) e Isaksen, dentro Castrovilli e Tchaouna. Il giovane francese entra bene in partita e cerca piú volte il tiro: la prima conclusione finisce alta di poco, la seconda viene neutralizzata da Montipó in corner. All’83’ la squadra biancoceleste va a centimetri dal gol: Dia guida la transizione e serve la palla del 3-1 a Zaccagni che davanti a Montipó tocca di punta senza riuscire a trovare la porta. La Lazio non la chiude, ma riduce al minimo i rischi e porta a casa il risultato: nel prossimo turno gli uomini di Baroni faranno visita alla Fiorentina, mentre il Verona dovrá vedersela in casa col Torino. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/srp/red 16-Set-24 23:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA