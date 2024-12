Disabilitá, Fontana “Abbattere barriere fisiche e culturali”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilitá ci invita a costruire una societá in cui ogni cittadino possa vivere senza ostacoli e sentirsi pienamente valorizzato. L’inclusione é una responsabilitá condivisa e la strada per un futuro piú giusto per tutti. Abbattere le barriere, fisiche e culturali, non é solo un impegno, ma un dovere collettivo”. Cosí su Instagram il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 03-Dic-24 10:37

