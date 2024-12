Disponibile in concessionaria la serie limitata Suzuki Jimny Mata

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – È disponibile presso i concessionari della Rete Suzuki Jimny Mata, l’esclusiva serie speciale a tiratura limitata, composta da soli 150 esemplari numerati, destinati a diventare da collezione. Il prezzo di vendita é di 33.900 euro. Jimny Mata é una last version, un’edizione speciale che segna un passaggio dal presente al futuro, offrendo agli appassionati un oggetto da collezione unico ed esclusivo. Il termine “MATA” (in kanji, ndr) significa letteralmente “di nuovo, oltre” e racchiude il concetto di continuitá, di qualcosa che non ha fine. In Giappone, é tradizione salutare le persone care con l’espressione “Mata-ne”, che si puó tradurre in “ci vediamo presto”. Per gli amanti dell’avventura, questo veicolo, unico ed inimitabile, rappresenta la libertá su quattro ruote, pronto a conquistare qualsiasi terreno e regalare esperienze indimenticabili. Jimny Mata unisce semplicitá, bellezza funzionale e tecnologia 4WD ALLGRIP PRO in grado di affascinare sia i professionisti dell’off-road sia gli utenti urbani. Le sue dimensioni ultracompatte lo rendono un fuoristrada autentico che combina capacitá off-road e praticitá per l’uso quotidiano, grazie al ricco equipaggiamento, tutto di serie e senza sorprese. Questa edizione limitata é caratterizzata dall’esclusiva livrea BiColor: la carrozzeria in Argento Siberia Metallizzato é impreziosita dalle decal Kanji “mata”, mentre il tetto, i montanti e il cofano sono in Matt Black. Originale é anche la griglia frontale vintage, che, con le sue forme pulite, fa da cornice alla scritta Suzuki, rendendolo un veicolo senza tempo. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Dic-24 16:36

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA