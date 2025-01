Djokovic si ritira dopo un set, Zverev in finale a Melbourne

agenzia

Il problema alla coscia sinistra stoppa il serbo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev é il primo finalista degli Australian Open e attende ora uno fra Jannik Sinner e Ben Shelton. È durata un solo set – vinto dal tedesco al tie-break 7-5 – la semifinale contro Novak Djokovic, costretto al ritiro. Zverev avrá cosí la terza chance in carriera di vincere uno Slam dopo le finali perse agli Us Open (2020) e al Roland Garros (2024). “Ho fatto tutto il possibile per gestire l’infortunio – le parole di Djokovic sul problema alla coscia sinistra che lo aveva giá condizionato contro Alcaraz – I farmaci e, credo, la fascia e il lavoro di fisioterapia un po’ mi hanno aiutato oggi. Ma verso la fine del primo set ho iniziato a sentire sempre piú dolore, troppo da gestire per me, non potevo continuare in quel modo. Un finale sfortunato, ma ci ho provato”. Il 37enne serbo, che era a caccia della sua undicesima affermazione a Melbourne che gli sarebbe valsa il 25° Slam in carriera, ammette: “Se avessi vinto il primo set ci avrei provato per qualche altro game, forse ancora un set, ma sentivo che le cose stavano peggiorando. Davanti a me ci sarebbe stata una battaglia di altre 3 o 4 ore e oggi non l’avrei potuta sostenere. Dal match con Alcaraz non mi sono piú allenato, a parte il leggero riscaldamento un’ora prima del match. Ho fatto dei controlli, si tratta di uno stiramento del muscolo, infortunio simile a due anni fa ma all’epoca l’avevo gestita meglio in campo, invece questa volta non é andata allo stesso modo”. Djokovic non esclude nemmeno la possibilitá che questo possa essere il suo ultimo Australian Open. “Non so, tutto é possibile ma vediamo come andrá la stagione. Se fisicamente staró bene e avró ancora le giuste motivazioni non vedo perchê non dovrei tornare”. Il serbo é uscito fra i fischi e il primo a difenderlo é stato proprio Zverev. “Per cortesia, non fischiate un giocatore che esce dal campo in questo modo. Nole negli ultimi 20 anni ha dato tutto e ha vinto questo torneo una volta con strappo addominale, un’altra volta con uno strappo alla coscia. Rimane uno degli amici piú cari del circuito, mi ha sempre aiutato tanto. Lui ha vinto questo torneo 10 volte e avrebbe voluto lottare fino alla fine. Se avevo notato che fosse in difficoltá? In realtá ho pensato che fosse un primo set di livello piuttosto alto ma ovviamente piú continui a giocare, piú le cose peggiorano. Nel tie-break forse non si muoveva bene come nell’intero primo set. Ma ho pensato che era perché gli scambi erano stati estremamente lunghi, difficili e fisici. Nel tie-break l’ho visto faticare forse un po’ di piú”. Ma quello che conta é che ora é in finale. “Le finali di uno Slam sono sempre difficili – aggiunge – Si affrontano i due migliori giocatori del mondo, ne ho perse due ed entrambe al quinto, con quella degli Us Open addirittura al tie-break dell’ultimo set. Sono state sconfitte dure, spero stavolta di essere un po’ piú fortunato”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 24-Gen-25 08:53

