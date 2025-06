Donnarumma “Pronti per Oslo, questa Italia ha un grande futuro”

agenzia

“Acerbi? Avrebbe fatto comodo, ma ognuno é responsabile delle proprie azioni”, spiega il portiere azzurro FIRENZE (ITALPRESS) – “Non c’é preoccupazione, c’é sicuramente la tensione per una partita importante, dobbiamo dare tutto per portarla a casa perchê c’é un Mondiale in ballo. Tutti conoscono l’importanza di questa partita. Siamo pronti, ci sono delle assenze, ma troveremo la quadra per fare di tutto per vincere la partita”. Lo ha detto il portiere e capitano azzurro, Gianluigi Donnarumma, dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale sta preparando la gara contro la Norvegia in programma venerdí a Oslo e valida per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Donnarumma, da capitano, difende un gruppo sul quale crede ciecamente. “Dopo la partita di ritorno di Nations League con la Germania, ho letto cose che non mi sono piaciute – ha aggiunto l’estremo difensore del Psg -. C’é stato equilibrio in tutte e due le partite e invece ho letto solo commenti negativi verso questa squadra. Siamo una Nazionale giovane che lotta sempre, che dá il massimo e puó crescere tanto. Siamo giá a un livello forte, c’é solo da sostenere questa squadra che ha un futuro eccezionale, ha un allenatore fortissimo, ma ci servirá il supporto della stampa e di tutti gli italiani”. Spalletti deve fare i conti con tante defezioni soprattutto in difesa, in piú ha incassato il no di un giocatore come Acerbi che sarebbe stato utilissimo alla causa. “Sicuramente ci avrebbe fatto comodo averlo con noi peró penso che ognuno é responsabile delle proprie azioni. Chi é qua sa che deve dare tutto, é un orgoglio far parte della Nazionale e del mondo Italia, da quando sei bambino la cosa piú importante che sogni é la maglia azzurra”. Acerbi avrebbe fatto comodo soprattutto pensando che dall’altra parte c’é un certo Erling Haaland. “E’ uno degli attaccanti piú forti al mondo, é incredibile, dovremo dare tanto per contrastarlo. Io preparo tutte le partite come al solito” anche se “contro attaccanti del genere c’é sempre un’attenzione in piú”, ha spiegato Donnarumma che si é presentato a Coverciano dopo aver vinto la Champions con il suo Psg e contro i tanti amici e compagni di Nazionale che giocano nell’Inter. Nel trionfo dei parigini ha avuto una grande importanza proprio il capitano della Nazionale, vera saracinesca soprattutto nei quarti e nelle semifinali. “Sí, questo é il momento piú bello della mia carriera. Ci sono stati momenti difficili dal punto di vista del morale, non é facile quando torni nel tuo Paese, in patria, e non sei accolto come meriti. Ora sono contento di aver ritrovato fiducia, equilibrio e mentalitá, sono contento di aver trovato l’appoggio da parte di tutti gli italiani”. Donnarumma riconcosce i meriti di Luis Enrique, suo tecnico al Psg. “Mi ha dato tanta tranquillitá ed equilibrio, ha un rapporto fantastico con noi giocatori”, dice il portierone azzurro, molto chiaro sul suo futuro. “Il mio procuratore nella sede dell’Inter? Non sapevo che fosse lí, sto bene a Parigi, la societá deciderá sul mio rinnovo. La mia prima opzione é il Psg perché sto bene lí, ho tifosi e una squadra che mi vogliono bene, spero di fare tanti anni lí”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xb8/ari/red 04-Giu-25 15:04

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA