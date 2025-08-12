Donnarumma saluta Parigi “Hanno deciso che sono fuori dal gruppo”

agenzia

Il portiere azzurro: “Giocare per il Psg é stato un onore immenso”. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Speciali tifosi di Parigi, dal primo giorno che sono arrivato ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potró piú far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E’ una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”. Comincia cosí un’accorata lettera, pubblicata sui suoi profili social, dal portiere azzurro Gianluigi Donnarumma, ormai fuori rosa. Il Psg, con il quale l’estremo difensore italiano é legato dall’ultimo anno di contratto, ha puntato sul francese Lucas Chevalier. “Spero di avere ancora l’opportunitá di guardare negli occhi i tifosi al Parco dei Principi e di salutarvi come meritate. Se ció non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticheró mai. Porteró sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa”, ha aggiunto Donnarumma. “Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa cittá é stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi”, ha concluso il portiere azzurro. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 12-Ago-25 21:38

