Draghi “Dall’Ucraina a Gaza, Ue marginale e spettatrice”

RIMINI (ITALPRESS) – “Per anni l’Ue ha creduto che la dimensione economica con 450 milioni di consumatori portasse con sê potere geopolitico e nelle relazioni commerciali. Quest’anno sará ricordato come l’anno in cui questa illusione é evaporata. Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi Usa, siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, decisione che forse avremmo dovuto prendere ma non in queste forme e modi”. Cosí Mario Draghi, intervenendo al 46° Meeting di Rimini. “L’Ue – ha aggiunto – ha avuto un ruolo marginale per i negoziati per la pace in Ucraina. L’Ue é stata spettatrice anche quando siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava”. Secondo l’ex premier “l’Europa deve trasformarsi da spettatore, o da comprimario, in attore protagonista, deve mutare anche la sua organizzazione politica che é inseparabile dalla sua capacitá di raggiungere i suoi obiettivi economici e strategici e le riforme in campo economico restano necessarie”. “L’Europa é la migliore opportunitá per un futuro di pace e sicurezza. E una democrazia, siete voi, siamo noi, sono gli europei che decidono le sue prioritá”, le parole di Draghi, ricordando che “in passato ho parlato di “debito buono e debito cattivo. Oggi peró in alcuni settori il debito buono non é possibile a livello nazionale perchê investimenti fatti in isolamento non possono aumentare la produttivitá. Solo forme di debito comune possono sostenere progetti europei di grande ampiezza che sforzi frammentati e insufficienti non riuscirebbero ad ampliare. Questo vale per la difesa, per l’energia, per le tecnologie dirompenti”. C’é stata una “sveglia molto brutale che ci ha dato Trump, le relazioni con gli Usa hanno cambiato tutto. La prima cosa da fare é: stringiamoci tutti insieme. Ma c’é una situazione politica, sociale e psicologica che fa sperare bene circa una diversa forma di organizzazione politica, bisogna imparare ad andare d’accordo. Rigiditá e passivitá creano inazione, é un po’ quello che abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni, l’inazione é il peggior nemico dell’Europa”. “Non é sorprendente che lo scetticismo nei confronti dell’Europa abbia raggiunto nuovi picchi – sottolinea l’ex premier -. È importante chiedersi quale sia veramente l’oggetto di questo scetticismo, a mio avviso non é nei confronti dei valori su cui era stata fondata, credo riguardi la capacitá dell’Ue di difendere questi valori. In parte questo é comprensibile, i modelli di organizzazione emergono anche per risolvere problemi del loro tempo e, quando questi cambiano, questa deve cambiare”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xb1/fsc/sat/red 22-Ago-25 18:19

