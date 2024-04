Ducati, aperte le prenotazioni per il DRE Adventure 2024

agenzia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo sette anni di successi, il format DRE Adventure torna anche nel 2024 con quattro appuntamenti inseriti all’interno del calendario della Ducati Riding Academy. Il DRE Adventure é un corso dedicato agli appassionati dell’adventouring che desiderano perfezionare i segreti della guida on e offroad, sperimentando le qualitá dei modelli Ducati in affascinanti scenari italiani e affiancando alla didattica una completa immersione nella realtá italiana tra cultura, arte, territorio e relax. Per il 2024 tutti gli appuntamenti del DRE Adventure avranno come base una nuova location situata nel meraviglioso scenario delle colline umbre, il Park Hotel ai Cappuccini. La struttura, un ex convento del XVII secolo situato nel centro di Gubbio (PG), offre anche la possibilitá di trascorrere dei giorni in relax, oltre che andare alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni. Il corso si svolge in sella alla Multistrada V4 S, Multistrada V4 Rally e DesertX, a cui si aggiunge la nuova DesertX Rally giá protagonista del terzo episodio della Ducati World Premiére 2024. La nuova DesertX Rally é la Ducati per chi ama i Rally o il mondo dell’Adventouring e sa apprezzare i benefici di una componentistica professionale, capace di valorizzare le doti di guida dei piloti, anche di quelli piú esperti. La DesertX Rally spinge verso l’offroad lo spettro delle proposte di Borgo Panigale, andando a completare la gamma delle bicilindriche adventure Ducati, giá forte della Multistrada V2 e della DesertX. Quest’ultima é pensata per chi cerca il migliore equilibrio fra le prestazioni stradali Ducati e la capacitá di affrontare ogni terreno. Il format DRE Adventure si caratterizza per un ampio programma che vede momenti di didattica di guida affiancati a un suggestivo tour immerso nel verde in cui é possibile apprezzare le caratteristiche dinamiche delle moto Ducati su diversi terreni. Grazie a un pool di istruttori di altissimo livello, il corso fornisce ai motociclisti la possibilitá di scoprire i segreti del mondo Adventouring: dalla corretta posizione in sella, all’apprendimento delle tecniche di guida piú efficaci in fuoristrada, fino ad arrivare ai consigli tecnici e logistici in preparazione al viaggio e alla gestione degli imprevisti che possono manifestarsi durante il percorso. Inoltre, grazie alle ampie possibilitá di personalizzazione per la sella e le sospensioni, con diverse soluzioni rialzate e ribassate, ognuna delle moto utilizzate nei corsi DRE Adventure puó adattarsi alle caratteristiche di ciascun partecipante. Il programma del DRE Adventure si articola su due giornate. Il primo giorno si svolge presso Villa Benveduti, un’elegante villa settecentesca immersa nel verde della campagna eugubina, ed é dedicato alla presa di contatto con la moto e allo svolgimento di esercizi tecnici per guadagnare la giusta confidenza nella guida in offroad nei campi scuola opportunamente allestiti. Il secondo giorno prevede un tour con tratti sia in strada sia fuoristrada, che pone immediatamente i motociclisti nelle condizioni di mettere in pratica quanto appreso nei campi scuola e continuare ad apprendere ulteriori tecniche di guida. Gli appuntamenti per il 2024 sono quattro: i primi due nel mese di giugno (11-12 e 13-14 giugno) e a seguire altri due nel mese di ottobre (30 settembre – 1 ottobre e 2-3 ottobre). Il Team di istruttori d’eccellenza é da sempre uno dei punti di forza dei format DRE. Il DRE Adventure si innesta infatti nel programma della Ducati Riding Academy, attivitá giunta a una completezza dell’offerta senza paragoni nel panorama delle due ruote, che nei venti anni di attivitá ha formato e intrattenuto oltre 30.000 appassionati. Anche nel caso del DRE Adventure il team, capitanato da Matteo Graziani (pilota professionista, vincitore di 59 campionati italiani di Motorally e protagonista di circa 30 rally internazionali), é composto da piloti esperti soprattutto nel mondo Adventure. Per maggiori informazioni sui corsi di guida, il programma e le iscrizioni é possibile visitare la sezione DRE Academy del sito Ducati.com oppure contattare il supporto Clienti DRE: dre@ducati.com foto: ufficio stampa Ducati (ITALPRESS). tvi/com 02-Apr-24 16:34

