È morta la cantante e attrice Marianne Faithfull

agenzia

LONDRA (ITALPRESS) – E’ morta, all’etá di 78 anni, la cantante e attrice britannica Marianne Faithfull. A riportare la notizia é la Bbc. E’ stata protagonista degli anni della Swinging London assieme a Mick Jagger, con cui ebbe una relazione, e coautrice di successi di The Rolling Stones come Sister Morphine. Raggiunse la fama nel 1964 con la canzone “As tears go by”. Nel 1979 pubblicó l’album Broken English un disco raffinato in cui si mescolano atmosfere dark e psichedeliche. Dal 1987, anno di Strange Weather, Marianne Faithfull conobbe un successo costante e sempre maggiore. Il 21 luglio 1990 partecipó al grande concerto The Wall – Live in Berlin di Roger Waters con altri superospiti. Negli anni successivi ha affiancato all’attivitá di cantante quella di attrice, partecipando ai film Marie Antoinette di Sofia Coppola e Irina Palm – Il talento di una donna inglese di Sam Garbarski. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 30-Gen-25 20:05

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA