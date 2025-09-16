E’ morto Robert Redford

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’etá di 89 anni, l’attore e regista Robert Redford. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per Gente comune e uno alla carriera nel 2002; inoltre é stato candidato altre tre volte per La stangata (1973) come miglior attore e per Quiz Show come miglior regista e miglior film. Nel 2017 gli é stato conferito il Leone d’oro alla carriera. Nato a Santa Monica, nel 1962 arriva il debutto cinematografico con Caccia di guerra. Il successo internazionale arriva nel 1969 con Butch Cassidy, accanto a Paul Newman: nasce una delle amicizie piú celebri di Hollywood. Gli anni Settanta consolidano la sua fama: Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (1972), Come eravamo (1973) e soprattutto La stangata, che conquista sette Oscar. Seguono Il grande Gatsby (1974), I tre giorni del Condor (1975) e Tutti gli uomini del presidente (1976), capolavoro sullo scandalo Watergate. Negli anni Ottanta Redford passa dietro la macchina da presa. Con Gente comune (1980) ottiene il plauso della critica e vince l’Oscar come miglior regista. Come attore, é protagonista di film iconici come Proposta indecente (1993) e L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998). Negli anni Duemila alterna regia e recitazione: La leggenda di Bagger Vance (2000), Leoni per agnelli (2007), The Conspirator (2010) e La regola del silenzio (2012). Accanto al cinema, Redford si é sempre dedicato all’attivismo ambientale e culturale. Ha fondato nel 1981 il Sundance Institute e il Sundance Film Festival, diventati un punto di riferimento mondiale per il cinema indipendente. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/red 16-Set-25 14:34

