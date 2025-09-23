Ecam Council, 20 Paesi per costruire ponti tra Africa, Europa e Italia

agenzia

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Si é appena conclusa la settima edizione dell’ECAM Council con un risultato straordinario: oltre 20 Paesi e 4 continenti rappresentati qui a New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Sono profondamente soddisfatto di aver contribuito a un dialogo di alto livello sulle grandi sfide dello sviluppo dell’Africa e sulle opportunitá di cooperazione con l’Europa e con l’Italia. Un sentito ringraziamento va al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, per la sua partecipazione e per l’intervento di grande spessore che ha offerto”. Lo ha detto Kamel Ghribi presidente di GKSD, Vicepresidente di Gruppo San Donato (GSD) SpA e Presidente del Consiglio Aziendale Europeo per l’Africa e il Medio Oriente. Capi di Stato, di Governo e ministri di 20 Paesi hanno condiviso una visione chiara: l’Africa non é il continente del futuro, é giá il continente del presente. Per l’Europa e per l’Italia questa é una sfida strategica, raccolta con il lancio del Piano Mattei. “In un tempo segnato da guerre e tensioni globali, noi costruiamo ponti di cooperazione e di diplomazia economica, certi che possano contribuire a pace e stabilitá. Siamo convinti di essere sulla strada giusta e non ci risparmieremo nello sforzo di dare, come attori privati, il nostro contributo anche a grandi obiettivi come la pace” conclude Ghribi.(ITALPRESS). Foto: Gksd trl/com 23-Set-25 10:41

