Eccellenze produttive, un francobollo celebra 125 anni Bayer in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Evento a Milano per festeggiare i 125 anni di Bayer in Italia. Per celebrare l’anniversario é stato emesso un francobollo, parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” e, nella storica sede milanese della multinazionale si é svolta la cerimonia ufficiale di annullo filatelico. Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa in 225mila esemplari, é stato curato dal bozzettista Matias Hermo e simboleggia i tre campi di competenza di Bayer: agricoltura, farmaci di automedicazione e terapie innovative per la salute. “Bayer – ha detto durante l’evento Monica Poggio, AD di Bayer Italia – ha un legame profondo con il Paese, siamo presenti dal 1899 quando é stato aperto il primo ufficio commerciale a Milano. Il francobollo celebrativo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e distribuito da Poste Italiane, é per noi motivo di grandissimo orgoglio. Non é solo un riconoscimento simbolico, ma un omaggio al dialogo costante tra scienza, industria e societá”. Il Ministro Adolfo Urso, non potendo essere fisicamente presente, ha inviato un messaggio: “Desidero esprimere gratitudine al team Bayer di oggi e a quelli che l’hanno preceduto. In Italia Bayer ha saputo unire tradizione e innovazione, contribuendo a rafforzare la nostra economia, a valorizzare i nostri talenti e a difendere la salute dei cittadini, il tutto garantendo la sostenibilitá ambientale. È questo il futuro che vogliamo per l’Italia e la Ue, dove l’industria sia al centro della strategia di sviluppo”. La cerimonia di annullo filatelico é stata guidata da Poste Italiane e presieduta da Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano: “Bayer – ha detto Alessia Cappello – é un’azienda che investe tantissimo in innovazione e ricerca su tematiche importanti come salute e agricoltura. Sono anche i temi che ci rendono famosi in tutto il mondo e soprattutto in Europa. Ecco perchê il contributo sociale ed economico di Bayer é importantissimo”, ha detto al microfono di Italpress. Con l’evento milanese, Bayer Italia ha festeggiato sí il passato ma con lo sguardo verso il futuro. Si sono infatti tenuti due talk, uno dedicato alla salute dal titolo “Il futuro inizia oggi” e uno dedicato all’agricoltura, intitolato “Innovazione agricoltura per un’Europa piú competitiva”. I talk hanno avuto come filo conduttore proprio l’approccio di Bayer all’innovazione e la necessitá che questa abbia un impatto concreto sulla vita delle persone. Il francobollo Bayer e i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito filatelia.poste.it. L’annullo del primo giorno di emissione sará disponibile per 60 giorni lavorativi presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano 9, in viale Sabotino 21/A. Al termine di questo periodo, il timbro sará conservato presso il Museo Storico delle Poste e delle Comunicazioni di Roma, entrando a far parte del patrimonio filatelico nazionale. -foto f03/Italpress – (ITALPRESS). mgg/com 03-Lug-25 19:29

