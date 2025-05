Editoria, Li Xia “Accordo Italpress-CCTV+ apre nuove strade”

agenzia

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Nell’attuale tendenza all’integrazione dei media globali, CCTV+ si impegna a rafforzare gli scambi e la cooperazione con le principali agenzie di stampa internazionali, con l’obiettivo di promuovere un giornalismo diversificato, obiettivo e approfondito. Sono molto lieta di avviare ufficialmente una partnership per lo scambio di contenuti giornalistici con Italpress, una importante e prestigiosa agenzia di stampa italiana”. Lo afferma la direttrice di CCTV+, Li Xia, in merito all’avvio della partnership con l’agenzia Italpress. “Questa collaborazione non solo riflette la crescente fiducia reciproca e la collaborazione tra i media cinesi e italiani, ma anche contenuti giornalistici internazionali piú ricchi e completi per il pubblico globale – prosegue Li Xia -. Italpress offre una solida competenza professionale e vantaggi nel giornalismo in Europa, in particolare in Italia, mentre CCTV+ vanta una solida capacitá di raccolta di notizie a livello globale e una rete di distribuzione di contenuti multilingue. Questa partnership consentirá a entrambe le parti di integrare i rispettivi punti di forza e risorse, aprendo nuove strade per la diffusione internazionale delle notizie. In futuro, entrambe le parti approfondiranno la collaborazione in settori quali il giornalismo congiunto, la condivisione di contenuti, la comunicazione tra il personale e la cooperazione tecnica, lavorando insieme per cogliere le opportunitá di sviluppo per il settore giornalistico nell’era dell’intelligenza artificiale. Grazie a questa collaborazione, non vedo l’ora di produrre congiuntamente contenuti giornalistici autorevoli, credibili e influenti a livello internazionale, e di contribuire con la forza dei media a rafforzare la comprensione reciproca e l’amicizia tra i popoli di Cina e Italia”. – Foto CCTV+ – (ITALPRESS). sat/com 28-Mag-25 12:55

