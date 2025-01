Editoria, partnership tra l’agenzia albanese ATA e l’Italpress

agenzia

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi a Tirana, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano Marco Alberti, un accordo di collaborazione fra l’ATA, l’agenzia di stampa di Stato dell’Albania, e l’agenzia Italpress. A siglare la partnership la direttrice generale di ATA Valbona Zhupa ed il Direttore responsabile di Italpress Gaspare Borsellino. Hanno partecipato all’incontro anche il direttore Editoriale dell’agenzia Italpress Italo Cucci, il responsabile della comunicazione dell’Ambasciata italiana a Tirana Giacomo Montemarani, Almarina Gegvataj, direttore delle news di ATA ed Arian Jorgaqi, responsabile del Desk Esteri dell’agenzia Albanese. “Sono veramente felice e orgoglioso di questo ulteriore passo, perchê testimonia la crescita dell’Italpress a livello internazionale e soprattutto nell’area dei Balcani, area geografica e geopolitica sempre piú importante – ha detto Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’Italpress -. Questo ulteriore accordo con ATA sicuramente ci aiuterá a crescere e a fornire ai nostri abbonati dei servizi sempre piú di qualitá e in presa diretta da un’area come quella dell’Albania e dei Balcani”. “Quando vedo nascere un’iniziativa nel nostro mondo, il mondo giornalistico, mi si allarga il cuore – ha commentato Italo Cucci, direttore editoriale dell’Italpress -. Mentre da una parte si tenta di chiudere, ci sono ancora i coraggiosi che riescono ad aprire: e questo per un ‘vecchio’ giornalista é una gioia. Che sia in Albania é doppiamente gioia, perché pare che io sia di origine albanese…”. Valbona Zhupa, Direttrice Generale di ATA, ha sottolineato che questo accordo rappresenta “un passo molto importante, perchê i nostri Paesi sono amici. Siamo molto contenti di fare questo accordo con Italpress. Penso che le nostre agenzie abbiano la possibilitá di scambiare notizie di turismo, politica, arte e cultura, tutto ció che i nostri Paesi amano di piú. L’accordo é importante – ha aggiunto – visto la posizione geopolitica dell’Albania”. Secondo Marco Alberti, Ambasciatore d’Italia in Albania, “é un’ulteriore opportunitá che rafforza i legami tra due Paesi, legami d’amicizia che si stanno trasformando in partnership strategica. La comunicazione é essa stessa una parte della strategia di rapporti tra due Paesi. Siamo fiduciosi che da questo accordo nasca un rinforzo ulteriore dell’amicizia, della collaborazione tra i nostri due Paesi”. – foto ATA – (ITALPRESS). gb/fsc/red 28-Gen-25 14:13

