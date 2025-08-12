Eg Italia vende rete impianti di distribuzione carburanti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Firmato l’accordo vincolante per la vendita della rete degli impianti di distribuzione di carburanti di EG in Italia a un consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap. EG Italia é proprietaria di una rete di circa 1.200 punti vendita pari a circa il 6% della rete nazionale, prevalentemente a marchio Esso dislocati su tutto il territorio italiano. L’operazione permetterá ai consorziati di generare nuove e fondamentali sinergie per lo sviluppo della rete con l’ampliamento dei servizi offerti anche nell’ottica della transizione energetica, ma soprattutto permetterá di non disperdere il patrimonio di know how e competenze della organizzazione di EG Italia, erede dal 2018 della cultura di Esso Italiana. Agostino Apa e Enrico Zampedri hanno dichiarato a nome del consorzio: “L’operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico, quale la rete di 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e di servizi su strada, nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento. L’operazione – unica per impostazione nella storia del nostro settore – dimostra come le nuove sfide stimolino la creativitá e la capacitá di adattamento delle nostre aziende che hanno realizzato un’alleanza in grado di finalizzare questo progetto altrimenti impossibile”. Pad Multinergy ha sede a Brescia e fa riferimento alle famiglie Zani Ondelli e Petrolini, Vega Carburanti ha sede a Mestre fa rifermento alla famiglia Vianello, Toil ha sede a Napoli e fa riferimento alla famiglia Toti, Dilella Invest ha sede a Bari e fa riferimento alla famiglia Dilella e Giap ha sede a Modica e fa riferimento alla famiglia Minardo. L’operazione sará notificata e sottoposta all’autorizzazione dell’Agcm. Advisor del consorzio per l’operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Eg Italia- ads/com 12-Ago-25 08:35

