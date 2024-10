EICMA 2024, un mese all’apertura dell’edizione dei record

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – EICMA 2024 scalda i motori. Manca infatti un mese esatto all’apertura al pubblico dell’Edizione numero 81 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, quella che celebrerá i 110 anni di storia del piú importante evento espositivo al mondo per l’industria di riferimento e gli appassionati. Due giorni, il 5 e 6 novembre, dedicati alla stampa e agli operatori del settore, il lato B2B della kermesse milanese, e poi da giovedí 7 a domenica il pubblico, che dentro e fuori i padiglioni di Fiera Milano a Rho troverá tutte le novitá, lo spettacolo, i piloti, l’emozione e l’intrattenimento offerti da EICMA. L’edizione 2024 sará presentata alla stampa lunedí 14 ottobre. Da record il numero di metri quadri occupati – anche il confronto agli anni pre-Covid – e, con il ritorno di marchi come BMW e Harley-Davidson, insieme alle conferme dei brand storici e di quelli piú recenti, anche la partecipazione delle Case costruttrici é pressochê completa e da primato. Senza contare, infine, il grande investimento organizzativo per rilanciare il palinsesto di spettacoli e i contenuti adrenalinici, espositivi e racing offerti dall’area esterna MotoLive. EICMA é quindi pronta a lasciare nuovamente il segno, come recita il claim “Eicma. Lasciamo il segno da 110 anni” scelto per promuovere questa edizione 2024. Giá disponibili sul sito della manifestazione www.eicma.it tutte le informazioni preliminari sull’evento espositivo. Sempre sul portale di EICMA é possibile acquistare i biglietti d’ingresso: 20 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione) il prezzo dell’intero, mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, é in vendita a 10 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione), due euro in meno rispetto al 2023. Infine, tra le altre novitá dell’edizione 2024, il biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, é disponibile in un numero contingentato al prezzo di 14 euro per l’intero (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione) e di 7 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione) per il ridotto (4-13 anni). Il biglietto pomeridiano sará valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione. – Foto ufficio stampa EICMA – (ITALPRESS). sat/com 07-Ott-24 11:22

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA