Eicma, apre biglietteria online, 25% di sconto fino al 16 settembre

MILANO (ITALPRESS) – L’attesa é finita. Dopo avere lanciato nelle scorse settimane la sua campagna di comunicazione 2024, EICMA ha aperto oggi la biglietteria online dell’edizione numero 81, quella del 110° anniversario della manifestazione, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 7 al 10 novembre prossimi. Sul sito ufficiale di EICMA, unico canale di vendita, sono giá disponibili i biglietti per il pubblico di quella che si annuncia come un’edizione contraddistinta da grandi ritorni e da un’offerta espositiva e di intrattenimento uniche e coinvolgenti. E si parte con early bird molto vantaggioso per gli appassionati: fino alle ore 12 del 16 settembre 2024 sará infatti possibile acquistare il titolo d’ingresso per soli 15 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione) al posto di 20 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione); cinque euro in meno e uno sconto del 25%. Dopo le ore 12 di lunedí 16 settembre e fino a domenica 10 novembre, il biglietto intero tornerá quindi in vendita al prezzo di 20 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione), mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, giá in vendita, costerá sempre 10 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione), due euro in meno rispetto al 2023: una scelta per favorire la partecipazione dei giovanissimi. Infine, tra le altre novitá dell’edizione 2024 dell’Esposizione internazionale delle due ruote troviamo il biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, sará disponibile in un numero contingentato a partire dalle ore 12 di lunedí 16 settembre 2024 al prezzo di 14 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione) per l’intero e a 7 euro (piú 1,50 euro di spese fisse di gestione) per il ridotto. Questo titolo d’ingresso sará valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura della manifestazione. Per maggiori informazioni e per assicurarsi da subito il biglietto in promozione early bird é possibile consultare la piattaforma social di EICMA e visitare il sito www.eicma.it. foto: ufficio stampa Eicma (ITALPRESS). tvi/com 01-Ago-24 15:04

