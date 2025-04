Energia solare, per Inicio nuovo round di finanziamento da 4 mln di euro

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Inicio, start-up francese specializzata nell’originazione di progetti solari e agrivoltaici, ha appena concluso un nuovo round di finanziamento da 4 milioni di euro. Questo aumento di capitale ha riunito diversi investitori di rilievo, tra cui EDF Pulse Ventures e Cap Horn, che si uniscono ai partner storici della societá, come ISAI e Kima Ventures. Fondata nel 2022, “Inicio mette a disposizione degli sviluppatori solari i terreni piú adatti alla loro attivitá, rispettando al contempo l’ambiente locale, grazie a un algoritmo di identificazione unico – si legge in una nota -. Questo permette di identificare le aree idonee per l’installazione di pannelli solari, valutare i rischi associati al progetto e rendere disponibili i terreni per gli sviluppatori. Questa iniezione di capitale permetterá a Inicio di moltiplicare le opportunitá fondiarie a disposizione dei propri clienti, rafforzando cosí la sua posizione di leader nel mercato francese e accelerando l’espansione internazionale. Inicio sta giá consolidando la sua offerta in Italia e in nuove geografie europee dove prevede di estendere le proprie attivitá nel corso dell’anno – prosegue la nota -. Per rispondere sempre meglio alle esigenze dei propri clienti, Inicio sta inoltre continuando il miglioramento della propria piattaforma e del proprio algoritmo di intelligenza artificiale, in grado di prevedere i principali rischi legati allo sviluppo dei progetti, in particolare la futura capacitá di connessione alla rete elettrica. Questo strumento sará disponibile per i clienti nelle prossime settimane”. «Questo investimento é un’ottima notizia per Inicio e ci permetterá di continuare a sviluppare le nostre competenze in tutta Europa. Realizzare questo nuovo round di finanziamento con i nostri investitori storici e attori di riferimento del settore testimonia sia la loro rinnovata fiducia nell’azienda sia l’unicitá della nostra offerta», afferma Thomas Moulia, CEO di Inicio. «L’investimento di EDF nella start-up Inicio é perfettamente in linea con la strategia aziendale, che punta in particolare allo sviluppo della produzione di elettricitá decarbonizzata – sottolinea Julien Villeret, Direttore dell’Innovazione del gruppo EDF -. La piattaforma progettata da Inicio rappresenta un acceleratore essenziale per il dispiegamento dei progetti fotovoltaici del Gruppo. Partecipando a questo round di finanziamento, EDF rafforza concretamente la sua posizione nel mercato delle energie rinnovabili e accelera il proprio percorso verso gli obiettivi climatici». «Siamo felici di continuare a sostenere lo sviluppo di Inicio ed essere affiancati in questa avventura da EDF Pulse e Cap Horn. Abbiamo particolarmente apprezzato la capacitá dei fondatori di attrarre manager di grande talento e di far evolvere significativamente l’offerta per rispondere ai bisogni del mercato», evidenzia Francois Collet, General Partner presso ISAI. «Siamo stati immediatamente convinti dalla qualitá del team fondatore di Inicio, dalla sua impressionante capacitá di esecuzione e dalla sua visione strategica in un settore dove l’individuazione fondiaria rappresenta ancora un vero punto critico. Il loro approccio, basato su una forte combinazione di tecnologia e presenza sul territorio, risponde a un bisogno cruciale degli sviluppatori solari – spiega Alexandre Pelletier, Partner presso Cap Horn -. È proprio questo il tipo di modello unico, scalabile e ad alto impatto che cerchiamo di sostenere da Cap Horn. Abbiamo subito voluto far parte di questa avventura». – Foto ufficio stampa Inicio – (ITALPRESS). sat/com 29-Apr-25 12:47

