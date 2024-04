Enpaia-Censis, il 96,5% degli italiani preferisce il vino italiano

agenzia

VERONA (ITALPRESS) – È stato presentato a Verona, nell’ambito del Vinitaly, l’Osservatorio del mondo agricolo Enpaia-Censis “Il consumo di vino per generazioni. Analogie e differenze dei modelli di consumo per etá”. Lo studio fotografa l’evoluzione nel tempo del rapporto degli italiani con il vino, un prodotto che li accompagna nel ciclo di vita come presenza permanente degli stili di consumo. Il consumo responsabile é una componente costitutiva del modello italiano di rapporto con il vino ed é, allo stesso tempo, un consumo transgenerazionale che coinvolge quote maggioritarie di persone di ogni classe di etá. In venti anni si registra un aumento della quota di consumatori tra 18 e 34 anni e una riduzione di quelle tra 35-64enni e longevi con almeno 65 anni. Per i giovani il vino é veicolo di relazionalitá e convivialitá. Il 67,7% ama consumarlo in compagnia di altre persone, il 45,3% nei luoghi del fuori casa e il 34,4% durante i pasti. Per gli adulti é sia veicolo di relazionalitá che presenza nel quotidiano dei pasti, poichê il 55,3% ama berlo in compagnia e il 55% durante i pasti, mentre al 34,5% piace berlo nei luoghi del fuori casa. Il 79,1% degli anziani lo consuma durante i pasti, il 36% in compagnia di altre persone e il 14,2% nei luoghi del fuori casa. Il 96,5% degli italiani preferisce il vino italiano, quota che resta alta trasversalmente alle generazioni e l’83,1% dei consumatori predilige vini Dop e Igp. Per il 96,2% degli italiani il vino italiano rappresenta la qualitá, per il 96,1% il gusto, per il 93,8% la tradizione, per il 92% l’identitá e per l’84,4% la sostenibilitá. Il 54,8% degli italiani afferma che la scelta di un buon vino lo emoziona: lo dichiara in particolare il 53,7% dei giovani, il 64,8% degli adulti e il 37,8% degli anziani. Il 93,8% pensa che si puó educare a bere vino con moderazione e responsabilitá: condivide tale convinzione l’88,4% dei giovani, il 94,3% degli adulti e il 96,9% degli anziani. Non sorprende che il 75,3% degli italiani é contrario alle iniziative che demonizzano il vino, addirittura nelle etichette. Condividono tale rigetto il 66,5% giovani, il 79,4% adulti e il 73,8% anziani. L’87,9% degli italiani apprezza molto le variazioni territoriali dei vini italiani, in particolare l’80% dei giovani, l’89,9% degli adulti e l’89,5% degli anziani. L’82,6% degli italiani pensa che il cambiamento climatico modificherá anche i tipi di vino disponibili, in particolare lo pensa l’83,2% dei giovani, l’82,1% degli adulti, l’83,1% degli anziani. Ma é alta la fiducia degli italiani nella capacitá delle imprese del settore di affrontare la sfida del cambiamento climatico e quella della sostenibilitá. Infatti, é l’84,4% degli italiani ad affermare che il vino italiano rappresenta la sostenibilitá, tra cui il 79,4% dei giovani, l’85,3% degli adulti e l’86,5% degli anziani. Le aziende agricole con coltivazione di vite erano 388.881 nel 2010 e sono diventate 255.514 nel 2020, con una riduzione di oltre il 34%. La superficie coltivata si é invece ridotta di solo il 5%, con un balzo del 44% degli ettari per azienda. In sintesi: meno aziende, significativamente piú ampie. Le imprese industriali impegnate nella produzione di vino sono anch’esse diminuite del 3% rispetto al 2012 e nel 2021 erano 1.775, mentre gli addetti sono aumentati di quasi 4 mila unitá, con +22,6%. I prezzi del vino sono aumentati del +6,2% tra 2021 e 2023, ma al contempo hanno dovuto assorbire incrementi con crescita dei prezzi a doppia cifra. Il +52,4% per l’energia, il +50,4% per concimi e ammendanti, il 28,6% per le sementi e il 22,3% per gli antiparassitari. Incrementi significativi anche se non a doppia cifra si registrano poi con l’8,9% per la manutenzione e riparazione macchine, e il 5,9% per la manutenzione e riparazione fabbricati rurali. Per Giorgio Piazza, presidente della Fondazione Enpaia, “emerge un elemento positivo, che é quello di un aumento del 5% dei giovani che bevono in modo consapevole vino, collegandolo indissolubilmente alla relazionalitá e alla convivialitá, tenendo conto della qualitá e dell’indicazione geografica di provenienza; si tratta cioé di un consumo consapevole, responsabile e informato”. Per Sara Lena, ricercatrice del Censis, “il consumo del vino ha carattere transgenerazionale proprio perchê capace di seguire l’evoluzione delle abitudini delle persone nel ciclo di vita. Dall’Osservatorio emergono alcune analogie e diversitá nel rapporto degli italiani con il vino rispetto alle diverse generazioni. La prima analogia é che vince il primato della qualitá garantita dall’italianitá, che resta anche al tempo dell’inflazione. Inoltre, é fondamentale l’aspetto culturale perchê i consumatori associano al vino valori materiali e immateriali, nel quale vince un modello di fruizione consapevole fatto di moderazione e responsabilitá”. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa – ads/com 16-Apr-24 15:50

