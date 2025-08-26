Esordio agevole agli Us Open per Sinner: “Ora sto bene”

agenzia

L’azzurro piega nettamente Kopriva, avanza anche Musetti, ko Arnaldi. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner accede al secondo turno degli Us Open 2025. L’azzurro, numero uno del mondo e del seeding, nonchê campione in carica, non sbaglia all’esordio e vince nettamente contro il ceco Vit Kopriva (numero 89 del ranking Atp). 6-1 6-1 6-2, in un’ora e 38 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro. Sará Alexei Popyrin l’avversario di Jannik al secondo turno. L’australiano, numero 36 del ranking Atp, ha eliminato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori, vincendo con il punteggio di 6-3 6-3 7-6 (3). Sará il secondo scontro diretto tra Sinner e Popyrin, che ha vinto l’unico precedente, datato peró 2021. “L’atmosfera a New York é bellissima . Sono felice di essere tornato in campo e di stare bene. Abbiamo lavorato molto per essere pronti per oggi e tornare al top. Sono contento di essere riuscito a iniziare al meglio il mio percorso”, ha detto a caldo il numero uno del mondo. “Non c’é da preoccuparsi per la vescica alla mano: volevo solo proteggerla un po’ oggi. La vescica mi viene spesso quando non gioco per un paio di giorni. La partita di oggi nel complesso é stata buona: ci sono un po’ di cose da migliorare, ma in generale sono contento. Oggi non torneró ad allenarmi, Simone (Vagnozzi ndr.) ha detto di no. Domani mi alleneró per trovare piú ritmo possibile. Siamo molto sul pezzo e vedremo come andrá”, ha aggiunto poi Sinner, ai microfoni di Sky Sport. Vittoria anche per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, numero 10 del mondo e del seeding, batte all’esordio, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard. 6-7 (3) 6-3 6-4 6-4, in poco piú di due ore e mezza di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro. Musetti al secondo turno attende il vincente della sfida tra Quentin Halys e David Goffin. Sconfitto invece Matteo Arnaldi. Il sanremese si arrende al quinto set, al primo turno, contro l’argentino Francisco Cerundolo, 19 del mondo e del seeding, dopo tre ore e 45 di lotta. L’azzurro non sfrutta due set e un break di vantaggio e cede al sudamericano con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 26-Ago-25 21:37

