Europa League, Italiano “Superare il girone primo obiettivo”

“Abbiamo le carte in regola per andare avanti, l’esperienza in Champions ci dará tanto” BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Ci sono squadre di grandi qualitá, toste, difficili, 3-4 sono squadre di livello ma abbiamo le carte in regola per passare il primo turno e l’esperienza dell’anno scorso, che ci portiamo dentro, ci dará tanto”. Vincenzo Italiano, alla vigilia del debutto in Europa League, confida nel suo Bologna. “Inizia un tour de force importante ma se siamo dentro a questo tour de force significa che ce lo siamo guadagnati”, sottolinea a Sky il tecnico dei felsinei in vista della gara contro l’Aston Villa. Si riparte dunque dal Villa Park, dove i rossoblú hanno giocato lo scorso anno in Champions. “Non ci coglierá di sorpresa, sappiamo cosa ci aspetta – continua – Troveremo un ambiente caldissimo, una squadra forte che la stagione passata mi ha fatto una grandissima impressione per qualitá, ritmo, forza. Ma ci porteremo dentro un po’ di esperienza in piú e cercheremo di partire col piede giusto: in questo mini-torneo di 8 partite dobbiamo provare a fare piú punti possibili e superare almeno il primo turno”. Ai nastri di partenza un Bologna che ha perso “qualche pilastro importante, ma ne abbiamo inseriti altri che vengono da concetti e meccanismi diversi per cui ci vuole un po’ di tempo. Ma abbiamo iniziato a mettere qualitá nel palleggio, la squadra ha mostrato nell’ultima gara carattere e cuore. Dobbiamo crescere ma il salto di qualitá pian pianino arriverá, abbiamo margini e dobbiamo cercare di accelerare questi tempi”. Il Bologna nella scorsa Champions “all’inizio ha rispettato forse un po’ troppo gli avversari, eravamo un po’ timidi, ma quando abbiamo capito ritmi e velocitá abbiamo iniziato a fare punti, dopo aver preso le misure abbiamo mostrato le nostre capacitá”. “Siamo pronti ad affrontare un percorso molto importante, arriviamo con piú consapevolezza – sono invece le parole di Nicoló Cambiaghi – Il cammino in Champions ci ha fatto alzare il livello e ci ha permesso di fare un grande percorso in campionato e coppa Italia. Ora siamo concentrati per iniziare al meglio questo percorso. Se giochiamo come sappiamo possiamo dire la nostra, proveremo ad arrivare in fondo – aggiunge – Siamo una squadra forte che ha voglia di mettersi in gioco, guarderemo partita dopo partita e vedremo quello che arriverá”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-25 19:03

