Europee, Mattarella con presidenti Austria e Germania “Andata a votare”

agenzia

MILANO (ITALPRES) – “Nel 2024 si svolgono elezioni in Paesi che rappresentano piú della metá della popolazione mondiale. Sará un anno cruciale per la democrazia in Europa e in molte parti del mondo. In un futuro non troppo lontano, potremmo arrivare a considerarlo come un anno decisivo che avrá stabilito la rotta per i decenni a venire. Piú di quattrocento milioni di cittadini europei possono scegliere i loro rappresentanti al Parlamento europeo a cui affidare la costruzione della nostra futura Europa. Sappiamo che la libertá e la democrazia vanno difese e consolidate, che la contrapposizione dei nazionalismi esasperati genera la guerra. La storia insegna che, dove viene meno la democrazia, l’umanitá e la ragione politica vengono soffocate. Come presidenti di democrazie liberali, siamo onorati di rappresentare le nostre diverse societá, con una molteplicitá di opinioni e culture. Come presidenti sappiamo che rappresentare tali societá significa ascoltare molte voci e unire molte opinioni. È quindi essenziale difendere le istituzioni e i valori democratici, le garanzie della libertá, l’indipendenza dei media, il ruolo delle opposizioni politiche democratiche, la separazione dei poteri, il valore dei limiti all’esercizio del potere”. Lo dicono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier e il presidente federale della Repubblica d’Austria Alexander Van der Bellen in un intervento pubblicato sul “Corriere della Sera”. Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 11-Mag-24 09:13

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA