Europee, Renzi “Sono convinto che faremo un grande risultato”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per portare a Bruxelles diversi parlamentari europei che non siano sovranisti o populisti. Persone che credono negli Stati Uniti d’Europa. Persone che fanno politica. Perchê serve l’Europa e serve la politica, mai come in questo momento drammatico per il futuro del pianeta. C’é chi pensa ai veti, io penso ai voti. Sono convinto che faremo un grande risultato”. Lo scrive il leader Iv Matteo Renzi sui social. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/red 26-Mar-24 19:05

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA