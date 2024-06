Europee, Rizzo “A favore della pace e uscita da Ue e Nato”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Disaffezione elettorale e storture dell’informazione. Ma soprattutto le guerre in Ucraina e Palestina, e le inevitabili conseguenze sull’Unione Europea, oltre all’inquinamento e alla sanitá pubblica. Sono i temi affrontati da Marco Rizzo, capolista (nelle Marche, nell’Umbria, in Toscana e nel Lazio) alle prossime Europee per la lista Democrazia sovrana e popolare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Elezioni Europee” dell’agenzia Italpress. “Democrazia sovrana e popolare é una formazione politica che declina il sovranismo popolare. Noi ci rivolgiamo anche a quelli che non votano, che non hanno tutti i torti. Quando la politica non conta niente, le persone non vanno a votare. A Rovereto, in Trentino Alto-Adige, dove sono residente, ha votato il 49,8 per cento, e c’erano 400 candidati. Significa che non hanno votato neanche i parenti”. Secondo Rizzo, “c’é sovranismo e sovranismo: uno é di cartone, ed é usato con le maschere dai potenti dell’Occidente. Per esempio il Movimento 5 Stelle, che diceva cose giuste e poi quando va al governo ne fa di sbagliate; inoltre, si dicono contro la guerra, peró quando si é votata la missione nel Mar Rosso, un mese fa, hanno votato a favore”. Rizzo poi ha citato anche la lista guidata da Michele Santoro, Pace Terra e Dignitá: “Dice di essere contro la guerra, ma quando c’é stato il referendum contro la guerra non ha firmato”. I conflitti bellici e geopolitici sono al centro dell’agenda di Democrazia sovrana e popolare. “Oggi esiste un unico partito dell’informazione: il popolo italiano é contro la guerra, eppure i partiti votano tutti per la guerra. La rappresentazione parlamentare va a senso unico perchê anche l’informazione va a senso unico. C’é un conflitto tra il mondo unipolare a guida statunitense, e un mondo multipolare fatto dalle nuove emergenti Nazioni (India, Cina, Russia, Brasile, Sudafrica), che non é un blocco, ma sono Paesi che non stanno piú dietro al tema del dollaro che informa il commercio generale”. Secondo Rizzo, “l’Europa poteva mediare questa diatriba, e invece i gruppi dirigenti europei si sono accostati alle scelte statunitensi, penalizzando le nostre economie. La guerra tra Usa e Russia viene pagata principalmente dall’Europa. Noi vorremmo che l’Europa tendesse a una politica di pace. Chiederemo l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea e dalla Nato: sono strade percorribili. Se l’Italia interviene a favore dei Paesi invasi e contro gli invasori, allora dovremmo farlo anche con la Palestina”. Le preoccupazioni sono rivolte soprattutto a un’eventuale escalation. “Vogliono dichiarare guerra alla Russia? Vogliono tirare dei missili dalla Polonia e dalla Lituania che arrivano a Mosca? Ma vi rendete conto di quello che succederebbe?”. Per Rizzo, “la guerra nucleare mette di certo in discussione perlomeno l’esistenza dell’Europa. Se c’é una guerra nucleare, in Europa moriamo tutti”. Per quanto riguarda i temi dell’ambiente e del green deal, Rizzo ha evidenziato che “sono battaglie saggie e giuste, ma l’inquinamento per il 70 per cento lo fanno le prime cento multinazionali, non lo fa chi fa male l’indifferenziata. Poi vorrei sapere quanto consumano i jet privati: quelli che si sono ritrovati a Davos con i loro jet privati, in un weekend hanno consumato quanto 350mila automobili in un anno. Perchê quelli che comandano devono viaggiare con i jet privati?”. Secondo il leader di Democrazia sovrana e popolare, “il tema é l’inquinamento, non é il cambiamento del clima. Vogliono far cambiare a tutti il metodo di vita, perchê quei pochi hanno i loro affari da fare”. Un’ultima riflessione é dedicata alla sanitá pubblica che, per Rizzo, é “in uno stato comatoso. In Italia sta per evaporare: bisognerebbe tornare a una sanitá centralizzata. Prima c’era la sanitá pubblica centralizzata e la politica nazionale ci metteva le mani. La politica locale é peggio della politica nazionale. Inoltre, bisogna pagare di piú medici, infermieri, personale paramedico: abbiamo tante di quelle spese inutili, ma la sanitá é la cosa piú importante. Nel 1980 c’era mezzo milione di posti letto, oggi ce ne sono 130mila. La sanitá di prossimitá e dei territori non esistono, i medici della matua vanno riqualificati. Noi dobbiamo pagare i medici perchê stiano nelle strutture pubbliche, che devono funzionare”, ha concluso Rizzo. -foto Italpress- (ITALPRESS). xp2/mgg/red 30-Mag-24 12:19

