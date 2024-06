Europee, Salvini “Punto su Lega in doppia cifra, voteró per Vannacci”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Io voteró per due dirigenti storici della Lega e poi anche per il generale”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini in un’intervista al quotidiano La Stampa, riferendosi al candidato Vannacci, che “arriverá sul podio, secondo me terzo” a livello di preferenze, “dopo Meloni e Schlein”. “Faremo molta strada insieme, non é un iscritto, ma se volesse entrare nella Lega le porte sono aperte – aggiunge Salvini -, condivide i nostri principi e le nostre battaglie. In ogni caso, credo che Vannacci saprá conquistare molto consenso in tutta Italia”. Salvini si dice convinto anche di poter andare in doppia cifra alle Europee con il suo partito: “Ci punto” ha detto. “L’obiettivo é fare meglio delle politiche del 2022: sono molto fiducioso” ha concluso.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 05-Giu-24 08:40

