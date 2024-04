Europee, Schlein “Annunziata e Decaro candidati al Sud”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Tra i candidati del Pd alle Europee c’é “uno dei piú bravi sindaci d’Italia, Antonio Decaro, che ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua citta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a DiMartedí su La7. “Stiamo costruendo le liste -afferma – e stiamo costruendo una squadra che metta insieme un’apertura verso la societá civile. Accanto a questo, naturalmente, le piú solide figure del partito. Posso giá dare un’anticipazione: abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al Sud, non solo perchê é una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perchê ha una grandissima conoscenza della politica estera e internazionale. Il numero due sará uno dei piú bravi sindaci d’Italia, sto parlando di Antonio Decaro”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/red 26-Mar-24 20:10

