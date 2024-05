Europee, Zuppi e Crociata “Assenteismo é contro la nostra libertá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e la nomina della Commissione Europea sono l’occasione propizia e irripetibile, da cogliere senza esitazione. Purtroppo, a farsi valere spesso sono le paure e il senso di insicurezza di fronte alle difficoltá. Anche questo andrebbe raccolto e ascoltato per mostrare come proprio tu sia lo strumento e il luogo per affrontare e vincere paure e minacce. Facciamo appello, perció, a tutti, candidati e cittadini, a cominciare dai sedicenni che per la prima volta in alcuni Paesi andranno a votare, perchê sentano quanto sia importante compiere questo gesto civico di partecipazione alla vita e alla crescita dell’Unione. Non andare a votare non equivale a restare neutrali, ma assumersi una precisa responsabilitá, quella di dare ad altri il potere di agire senza, se non addirittura contro, la nostra libertá”. Lo scrivono nella lettera inviata all’Unione Europea il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI, e Monsignor Mariano Crociata, Presidente della COMECE, in occasione della Giornata dell’Europa 2024 e in vista delle prossime elezioni europee. “L’assenteismo ha l’effetto di accrescere la sfiducia, la diffidenza degli uni nei confronti degli altri, la perdita della possibilitá di dare il proprio contributo alla vita sociale, e quindi la rinuncia ad avere capacitá e titolo per rendere migliore lo stare insieme nell’Unione Europea. L’augurio che ti facciamo, cara Unione Europea, é che questa tornata elettorale diventi davvero un’occasione di rilancio, un risveglio di entusiasmo per un cammino comune che contiene giá, in sê e nella visione che proietta, un senso vivo di speranza e di impegno motivato e convinto da parte dei tuoi cittadini” concludono Zuppi e Crociata. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 08-Mag-24 09:34

