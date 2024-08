Exploit Genoa in casa del Monza, decide Pinamonti

agenzia

Il gol vittoria dei grifoni segnata in chiusura di primo tempo MONZA (ITALPRESS) – Il Genoa conquista tre punti in trasferta con il minimo sforzo. I rossoblú imbrigliano un Monza parso ancora in rodaggio, ben lontano dalla forma migliore e troppo in ombra con i suoi uomini faro. I liguri, invece, colpiscono nel recupero del primo tempo e legittimano la vittoria con un secondo tempo tutto sostanza. In avvio i brianzoli faticano ad alzare il baricentro. Centrocampo bloccato, Pessina e compagni non sveltiscono la manovra. Un tiro di Messias (18′) non procura danni. Cosí mentre Badelj perde il tempo giusto (20′), il tempo passa ed al 37′ una conclusione di Pinamonti finisce altissima. La prima frazione sta per finire tra qualche sbadiglio e qualche mugugno mentre Bani lascia il posto a Vogliacco. Nel recupero, invece, succede di tutto. Prima viene annullato un gol a Maldini, per un fuorigioco di Petagna, poi, al 51′, cross di Sabelli per Pinamonti che incorna in maniera vincente: Genoa avanti all’intervallo. Nella ripresa, al 4′, Pizzignacco anticipa Pinamonti, il Monza si salva. Petagna non é preciso (14′) poi é Izzo a non trovare la porta sugli sviluppi di un corner. Il Genoa, con i cambi di Gilardino, passa con il modulo 5-4-1. Grifoni in contropiede con un cross di Martin per Ekuban che fallisce il controllo, Malinovskyi lo imita con un destraccio per Thorsby che impatta male la palla e fallisce il colpo del ko. Rossoblú spreconi anche al 33′ quando Messias serve Frendrup, il danese calcia malissimo. A 10′ dalla fine il Monza sfiora il pareggio. Cross di Caprari dalla sinistra, nessuno tocca il pallone, la sfera batte sul palo interno e viene abbrancata da Gollini. Il portiere del Genoa effettua la prima parata vera e propria al 38′ su tiro di Kyriakopoulos poi l’assalto finale biancorosso, improduttivo. – foto Image – (ITALPRESS). mga/gm/red 24-Ago-24 23:02

