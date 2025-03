F1, in Australia Norris precede Verstappen e Russel, ottavo Leclerc

agenzia

Solo decimo posto per l’altra rossa di Lewis Hamilton MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lando Norris, con la McLaren, ha vinto il Gran Premio d’Australia, gara di apertura del mondiale di Formula 1. Il britannico ha preceduto il campione del Mondo Max Verstappen (+0″895) con la Red Bull. Sul gradino piú basso del podio la Mercedes di George Russell (+8″481). Quarta posizione per Alexander Albon, con la William, seguito da un super Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Sesto il canadese dell’Aston Mafrtin Lance Stroll e settimo Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Al di sotto delle aspettative della vigilia la Ferrari che non é andata oltre l’ottavo posto di Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton, all’esordio con le rosse. Tra i due ferraristi si é piazzato al nono posto Oscar Piastri, con l’altra McLaren, partito dalla prima fila. (ITALPRESS). mga/pc/red 16-Mar-25 07:40

