F1 in Spagna, Leclerc “Bene a Monaco, ma qui sará diverso”

“Vedremo se saremo competitivi”, le parole del monegasco della Ferrari, reduce dal podio di Montecarlo BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Formula 1 fa tappa in Spagna per l’ultima gara del terzetto di gare europee dopo Imola e Monaco. La Ferrari si presenta a Barcellona con un nuovo design delle ali anteriori e con una buona iniezione di fiducia dopo il secondo posto di Charles Leclerc a Montecarlo. “Il weekend di Monaco é stato positivo e in una stagiona cosí difficile bisogna essere positivi il piú possibile. Purtroppo qui a Barcellona la situazione sará probabilmente molto diversa. Vedremo se con le nuove regole sulle ali anteriori ci sará qualche modifica nei valori in campo, ma siamo soprattutto interessati alla competitivitá assoluta della monoposto”, le parole del pilota monegasco, che affronta con oggettivitá il weekend spagnolo, dove le temperature alte potrebbero cambiare i valori in pista rispetto alla quattro giorni del Principato. Piú positivo Lewis Hamilton, che ha trovato qualche buon risultato in gara tra Imola e Monaco: “Abbiamo fatto dei passi avanti e stiamo lavorando intensamente per ottimizzare il pacchetto a nostra disposizione. Non so se le nuove regole sulla flessibilitá delle ali anteriori cambieranno i valori in campo, ma dobbiamo focalizzarci su noi stessi perchê sappiamo che se facciamo tutto bene il potenziale della vettura é buono”. Con la temperatura dell’asfalto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 gradi, la McLaren sembra essere nuovamente la grande favorita. Nei primi otto appuntamenti del Mondiale, la scuderia di Woking ha registrato pochissimi passaggi a vuoto dei suoi due piloti, che stanno dimostrando una maturitá non espressa nella passata stagione. In classifica Oscar Piastri (161) conserva tre punti di vantaggio su Lando Norris (158), ma il britannico é tornato sotto nella doppietta di gare europee con un secondo posto (Imola) e una vittoria (Monaco). “Ho avuto tanti alti e bassi in qualifica, ma sono soddisfatto del 95% delle mie gare. La qualifica a Monaco é il giro piú bello di tutta la Formula 1. La vittoria é stata speciale per diversi motivi. È una gara con una grande storia, dove hanno trionfati tanti campioni. Penso sia la vittoria di cui sono piú orgoglioso”, afferma Norris, tornando sul trionfo di settimana scorsa. Soddisfatto del suo avvio di stagione Piastri, che mira sempre a migliorare di gara in gara: “I risultati per questo primo terzo di stagione sono stati buoni. La mia posizione in campionato é ottima e abbiamo avuto molti weekend positivi. C’é stato qualche momento di difficoltá, ma ci sono sicuramente delle cose da migliorare”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/mc/red 29-Mag-25 18:45

