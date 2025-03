Federica Brignone vince il Super-G di Kvitfjell, terza Sofia Goggia

agenzia

Battuta per 6 centesimi Lara Gut-Behrami KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone vince il super-G di Kvitfjell, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana (1’30″11), 35^ vittoria in Coppa del Mondo, batte di soli sei centesimi Lara Gut-Behrami e guadagna altri 20 punti sulla svizzera in classifica generale. Terza un’ottima Sofia Goggia a soli nove centesimi dalla vetta. L’ottavo successo stagionale in Coppa del Mondo permette a Brignone di allungare ancor piú in vetta alla generale: 1194 i suoi punti, con il divario su Gut Behrami che si ampia a 251 lunghezze; Sofia Goggia balza invece in terza posizione con 771. La ticinese mantiene il pettorale rosso di leader di specialitá a quota 465 ed un vantaggio di 55 punti su Brignone (410) e di 159 su Goggia (306). Sono 80 i podi di Federica Brignone, 60 quelli di Sofia Goggia. La neozelandese Alice Robinson é quarta a 0″22 e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie quinta a 0″27. A punti Laura Pirovano (17^ a 1″26), Asja Zenere (20^ a 1″36), Roberta Melesi (25^ a 2″11) e Nicol Delago (28^ a 2″37). Uscite per Marta Bassino, scesa con il primo pettorale, ed Emma Aicher, vincitrice della discesa di ieri. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/pc/red 02-Mar-25 12:21

