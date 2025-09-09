Ferrari presenta la nuova berlinetta 849 Testarossa

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Ferrari ha presentato la 849 Testarossa, ultima nata della Casa di Maranello. La vettura, che sostituisce in gamma la SF90 Stradale, é una berlinetta supersportiva ibrida plug-in dotata di tre motori elettrici in ausilio al V8 biturbo in grado di erogare complessivamente 1.050 cv, 50 in piú della vettura della quale prende il posto nella lineup del Cavallino Rampante. La 849 Testarossa si colloca al vertice della gamma Ferrari grazie alle sue prestazioni: una vettura pensata per i clienti piú esigenti, coloro che vogliono il massimo da una Ferrari. Ed é anche la ragione dietro il ritorno di un nome leggendario per la storia di Maranello, Testarossa. L’anima della 849 Testarossa ruota attorno al suo motore endotermico biturbo a otto cilindri, rivisitato completamente per raggiungere nuove vette prestazionali (ben 830 cv di potenza massima) e abbinato a un’avanzatissima architettura ibrida mutuata dall’impareggiabile esperienza di Ferrari negli sport motoristici. Tra le innovazioni piú evidenti spicca il nuovo turbo, il piú grande di sempre per una vettura di gamma Ferrari, che abilita un’accelerazione senza precedenti. Il gruppo ibrido costituito da motore elettrico al posteriore e due unitá elettriche installate sull’assale anteriore é in grado di erogare 220 cv; il sistema a quattro ruote motrici on-demand e il torque vectoring ne massimizzano le prestazioni in tutte le condizioni. Per esaltarne le doti dinamiche e migliorare il feeling del pilota nella guida al limite, la 849 Testarossa é dotata (oltre al sistema brake-by-wire di ultima generazione e all’innovativo sistema di stima FIVE) del controllore ABS Evo che migliora precisione e ripetibilitá della frenata in tutte le condizioni, insieme anche al nuovo impianto frenante. La taratura di molle e ammortizzatori é stata completamente rivista, per un miglioramento del comportamento della vettura al limite di aderenza. L’estensivo lavoro di alleggerimento dei componenti ha permesso alla 849 Testarossa di vantare il miglior rapporto peso/potenza di sempre per un modello di gamma, in quanto l’enorme aumento prestazionale non ha comportato alcun aggravio aggiuntivo di peso rispetto alla SF90 Stradale. Anche dal punto di vista stilistico, la 849 Testarossa segna una rivoluzione del concetto di berlinetta Ferrari V8 a motore centrale/posteriore: l’ispirazione alle Sport Prototipo degli anni 70, assieme alle linee tese e cartesiane, danno vita a un design unico e senza tempo. La sinergia tra forma e funzione ha permesso di raggiungere prestazioni aerodinamiche impressionanti: il carico totale di 415 kg a 250 km/h corrisponde a un incremento di 25 kg rispetto alla SF90 Stradale e si aggiunge all’aumento del 15% della potenza di raffreddamento di powertrain e freni. L’abitacolo é ancora piú avvolgente ed ergonomico che in passato: la vela centrale con cancelletto integrato, di ispirazione F80, migliora la posizione dei componenti e li rende piú facilmente raggiungibili. Il nuovo volante dotato di tasti meccanici (iconico pulsante di avviamento incluso) eleva l’esperienza di guida mantenendo intatta l’alta funzionalitá dei volanti Ferrari di ultima generazione. Un nuovo sistema di HMI, infine, rende l’interazione con la vettura ancor piú semplice e intuitiva. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Ferrari- ads/com 09-Set-25 20:52

