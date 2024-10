Festa del Cinema di Roma, ITA Airways sul red carpet

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Alla proiezione di Spirit World, film del regista Eric Khoo, con l’interpretazione di Catherine Deneuve, Masaaki Sakai e Yutaka Takenouchi, hanno preso parte i vertici di ITA Airways, International Airline Partner della 19° edizione della Festa del Cinema di Roma. Il presidente Antonino Turicchi e il Direttore Generale Andrea Benassi hanno percorso il red carpet capitolino accompagnati da due assistenti di volo in divisa, in rappresentanza del personale della compagnia aerea. Prima della proiezione sullo schermo é stato proiettato lo spot della compagnia dal titolo “A Sky full of Italy”. Questa collaborazione con la manifestazione cinematografica rientra nella strategia di ITA Airways di affermarsi come compagnia aerea nazionale di riferimento e come ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo, tra cui il cinema di qualitá. La compagnia, in questa ottica, continua a sostenere progetti culturali nazionali di valore attraverso la promozione dello stile italiano che nel cinema trova uno straordinario ambito di espressione creativa. ITA Airways supporta la Festa del Cinema nei viaggi degli ospiti internazionali, chiamati a presenziare alle prime dei film, portandoli a Roma con i propri voli e proponendosi cosí come la compagnia aerea italiana di riferimento per raggiungere la Capitale attraverso il proprio network internazionale. ITA Airways opera 53 destinazioni, di cui 15 intercontinentali, tra cui: New York, Boston, Chicago, Toronto, Miami, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, San Paolo, Rio De Janeiro, Tokyo e Nuova Delhi. Nella corrente stagione invernale la Compagnia opererá nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai e Bangkok. – foto xl5/Italpress – (ITALPRESS). xl5/sat/fsc/red 23-Ott-24 10:22

