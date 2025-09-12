Fiat 500e, l’elettrica d’Italia

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Con l’arrivo degli attesi incentivi statali destinati all’acquisto di veicoli elettrici nuovi, Fiat rilancia la propria strategia per una mobilitá urbana sostenibile, rendendo ancora piú accessibile la 500e, simbolo del design italiano e icona della nuova mobilitá a zero emissioni. Grazie al contributo governativo e ad una promozione Fiat in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, infatti, la prima BEV del marchio globale italiano é disponibile a partire da 9.950 euro. Prodotta nello storico stabilimento Mirafiori di Torino, la 500e ha conquistato gli estimatori del Made in Italy in tutto il mondo, come dimostrano anche i 43 premi internazionali, che ne fanno il modello Fiat piú premiato di sempre. L’iconica 500e, la prima BEV di FIAT, propone una razionalizzazione della gamma e una riduzione significativa del listino prezzi che per la versione POP scende fino a 23.900 euro. Inoltre, i livelli di batteria disponibili da 190 o 320 km di autonomia non cambiano per tutti gli allestimenti, cosí come la possibilitá di scegliere tra 3 diverse tipologie di carrozzeria (Berlina, 3+1 e Cabrio) per La Prima II e (RED). Il delta prezzo tra le due taglie di batteria si riduce da 4.500 a 3.000 euro. Questa evoluzione riflette la missione di FIAT di democratizzare l’elettrificazione, offrendo auto non solo eleganti e sostenibili, ma ora anche piú accessibili economicamente. In particolare, la nuova gamma prevede tre allestimenti in linea con la strategia introdotta con la nuova Grande Panda, semplificando al cliente la scelta della versione che meglio risponde alle proprie esigenze di mobilitá. Al vertice della gamma, La Prima II continua a offrire il massimo comfort, finiture premium e dotazioni all’avanguardia, riflettendo la piú alta espressione del design e dell’innovazione italiana. Il cuore dell’aggiornamento é la nuova ICON con un’autonomia di 190 km o 320 km. L’auto offre un’esperienza urbana raffinata e connessa, con sistema di infotainment da 10,25″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico, telecamera posteriore ad alta risoluzione a 180° e sistema Keyless Go di serie. La raffinatezza estetica é completata dai cerchi in lega bruniti da 16″, dall’iconica plancia in tinta carrozzeria e dagli eleganti sedili in tessuto nero, mentre i clienti possono personalizzare ulteriormente la propria 500e con pacchetti opzionali modulari. Lo Style Pack aggiunge il meglio in termini di stile: fari full LED, cerchi in lega da 17″ con finitura diamantata e vetri posteriori oscurati, mentre il Comfort Pack include sedili riscaldati e sensori di parcheggio con visione a 360°. Completa la gamma strutturata l’allestimento POP, che offre una semplicitá essenziale e senza fronzoli, ideale per districarsi nella giungla urbana. A bordo, inoltre, una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2 che garantiscono sicurezza e tranquillitá. Tra i contenuti di sicurezza ricordiamo la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera posteriore. Sono solo alcune delle dotazioni, pensate per un utilizzo urbano sicuro e confortevole, che fanno della 500e una delle city car piú sicure e tecnologicamente evolute del segmento. Infine, con lo stesso approccio democratico e socialmente rilevante, Fiat offre la possibilitá di acquistare altri due modelli full electric con due promozioni imperdibili. Si tratta della Nuova Grande Panda, l’innovativa compatta ispirata all’icona del 1980 ma progettata per la mobilitá del futuro, che é proposta a partire da 11.950 euro; e la versatile Nuova 600e, offerta al prezzo promozionale di 20.750 euro, che rende ancora piú accessibile il B-SUV 100% elettrico con 5 porte, 5 posti e contenuti rilevanti, tra cui guida assistita di Livello 2, infotainment da 10,25″ e batterie agli ioni di litio con una capacitá di 54 kWh che offrono un’autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 12-Set-25 15:46

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA