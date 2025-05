Fiat al Festival dell’Economia di Trento

agenzia

TRENTO (ITALPRESS) – Ha preso il via ieri la ventesima edizione del Festival dell’Economia di Trento, uno degli appuntamenti piú autorevoli dedicati ai grandi cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici del nostro tempo. Al centro dell’edizione 2025 il tema “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”, filo conduttore che, fino al 25 maggio, dará vita a oltre 300 eventi con 650 relatori dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra cui sei Premi Nobel, e una partecipazione stimata di 40.000 persone. Al Festival dell’Economia di Trento aderisce FIAT, in qualitá di Partner ufficiale, confermando il proprio impegno in un dialogo aperto su temi di strettissima attualitá economica, industriale e sociale. Del resto, con oltre 125 anni di storia alle spalle, il marchio globale italiano ha da sempre promosso l’innovazione, la cultura e il confronto con istituzioni, aziende e organizzazioni di primo piano. Tra i momenti piú seguiti il convegno “Salvare l’auto europea”, tenutosi ieri presso il Castello del Buonconsiglio, che ha visto la partecipazione di Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia; Franco Del Manso, Responsabile Rapporti Ambientali Internazionali – UNEM; Filomena Greco, giornalista economica de Il Sole 24 Ore; Giovanni Primo Quagliano, Presidente del Centro Studi Promotor e Sandro Trento, Universitá di Trento. Un confronto ricco di spunti e riflessioni, che ha permesso a FIAT di ribadire il proprio impegno verso una mobilitá accessibile e sostenibile e di presentare la propria visione sul futuro del settore automotive europeo, sottolineando la necessitá di scelte strategiche condivise, investimenti in tecnologie sostenibili e politiche industriali a supporto della competitivitá del comparto. Un impegno che ha trovato riscontro anche fuori dalle sale del convegno. Infatti, nel cuore della cittá, precisamente in piazza Cesare Battisti e in piazza Fiera, FIAT esporrá le nuove Grande Panda e 600 per l’intera durata del Festival dell’Economia, oltre ad offrire un servizio esclusivo di courtesy car dedicato agli ospiti prestigiosi della manifestazione trentina. Espressione di una mobilitá elettrificata sempre piú vicina alla gente, i due nuovi modelli stanno conquistando i visitatori con il loro design inconfondibile e le soluzioni tecnologiche avanzate di cui sono dotate. Il tutto reso ancora piú coinvolgente dal ricco programma di animazioni che sta portando nelle piazze lo spirito allegro, accessibile e colorato che da sempre contraddistingue il brand italiano nel panorama internazionale. – Foto ufficio stampa Stellantis – (ITALPRESS). sat/com 23-Mag-25 16:22

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA