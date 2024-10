Fiat auto ufficiale della 19^ Festa del Cinema di Roma

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat sará l’auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2024, che si terrá dal 16 al 27 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica. Il prestigioso evento ospiterá alcune delle piú grandi sale di proiezione e coinvolgerá numerose realtá culturali della capitale. Durante la Festa, FIAT sará presente con alcuni dei suoi veicoli piú rappresentativi, tra cui la Topolino, la Grande Panda, la Fiat 600 nelle versioni elettrica e ibrida, e l’E-Ulysse. Marchio globale impegnato nella creazione di un futuro piú sostenibile, continua a promuovere una mobilitá urbana ecologica, rendendo l’esperienza di guida elettrificata sempre piú semplice e accessibile a tutti. In questa occasione speciale, il marchio riafferma il suo costante impegno per la sostenibilitá, selezionando modelli elettrici e ibridi per garantire agli ospiti un’esperienza di viaggio ancora piú esclusiva. La partecipazione di Fiat alla Festa del Cinema di Roma celebra il legame indissolubile tra il marchio e il mondo del cinema, un rapporto che ha avuto inizio nel XX secolo. Nel corso degli anni, numerosi modelli Fiat sono difatti stati scelti dai piú grandi produttori per realizzare migliaia di film, documentari e pubblicitá, dimostrando cosí l’importanza del marchio nella storia del cinema proprio grazie a queste auto che sono oggi riconosciute come un patrimonio nazionale che trascende il settore automobilistico. Nel 1957, il leggendario regista Federico Fellini scelse la Fiat 1100 B e la 600 Trasformabile per il suo iconico film Le notti di Cabiria. Quasi cinquant’anni dopo, la Fiat 500X fece una notevole apparizione nella commedia di successo Zoolander 2, diretta da Ben Stiller. La Fiat 500, inoltre, é stata protagonista di film cult come Profondo Rosso, e di film d’animazione come Lupin III e Cars. Tra i numerosi spot pubblicitari che hanno visto il marchio raggiungere alti standard, uno dei piú recenti é lo spot della Fiat 600e con l’attore e attivista ambientale, vincitore del Premio Oscar, Leonardo DiCaprio. In oltre un secolo, Fiat ha pertanto conquistato traguardi comunicativi significativi, lasciando un’impronta indelebile non solo nel settore automobilistico, ma anche in quello cinematografico. In un’atmosfera celebrativa come quella della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Fiat offrirá agli ospiti una flotta ecologica e socialmente responsabile, rispecchiando non solo il suo impegno verso un futuro piú sostenibile, ma anche il suo profondo legame con il mondo del cinema. Il red carpet, uno dei piú grandi al mondo, accoglierá non solo importanti ospiti del mondo del cinema, ma anche il quadriciclo elettrico Fiat Topolino in esposizione. La 19esima edizione della Festa promette quindi di incantare gli ospiti con la gioia, l’ottimismo, il divertimento e lo stile Dolce Vita incarnati dalla Topolino. In effetti, non esiste cornice migliore della capitale, con i suoi straordinari scenari, per celebrare il lifestyle italiano. La Festa avrá il privilegio di presentare una delle piú recenti novitá di fiat: la Fiat Grande Panda, presentata a luglio 2024 per celebrare il 125° anniversario del marchio. Il nuovo modello globale Fiat, protagonista presso il Cinema Village, incarna non solo la bellezza italiana con il suo design accattivante, ma anche valori quali sostenibilitá, inclusivitá e semplicitá. Il Rome Film Fest abbraccerá la sostenibilitá con una flotta di Fiat 600 elettriche e ibride e Fiat Topolino, che rappresentano, grazie al distintivo design e il fascino Dolce Vita, il perfetto connubio tra bellezza e stile di vita italiani. Questi colorati modelli accompagneranno attori, registi, produttori e ospiti fino al tappeto rosso. Ma la partecipazione di FIAT alla festa non si limita a questi modelli. Il monovolume elettrico, l’E-Ulysse, sará anch’esso presente per offrire un comfort superiore ai passeggeri. I modelli Fiat evidenzieranno il caratteristico stile e il fascino italiano del marchio, affiancandosi alle icone del cinema e incarnando un’ereditá che si estende per oltre un secolo. In quanto simbolo senza tempo dell’italianitá, FIAT continua quindi a rappresentare l’essenza della cultura e del design italiani a livello globale. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 10-Ott-24 14:23

